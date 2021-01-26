Для перспективных технологий: в России запустят «Фонд фондов» с участием миллиардеров

Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий («Фонд фондов») будет запущен в феврале 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Среди компаний, подписавших соглашения об участии в фонде, — корпорация «АЕОН» Романа Троценко, группа ЕСН Григория Березкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Ренова» Виктора Вексельберга, «Синара» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» Дмитрия Мазепина, «Уралкалий», «ФосАгро», «Полюс» и «ТМК».

В качестве модели функционирования «Фонда фондов» выбран договор инвестиционного товарищества. В соответствии с ним государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Функции управления Фондом на себя возьмет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Список проектов фонда формируется его участниками на основе наработанных экспертиз в разных отраслях экономики, говорится в сообщении.

«Список проектов фонда формируется его участниками на основе наработанных экспертиз в разных отраслях экономики», — говорится в сообщении.

Завершение формальных процедур и запуск Фонда ожидается в середине февраля текущего года.

Идея создания «Фонда фондов» возникла в марте 2020 года на встрече Владимира Путина с инвесторами. Тогда основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий заявил, что в России нужно создавать так называемые "фонды фондов" с участием госкорпораций, стратегов и, «может быть, пенсионных фондов и страховых компаний, как это делается в целом мире». Галицкий также отметил, что фонды фондов будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды раздичных направлений.

По итогам совещания Путин поручил правительству вместе с ЦБ и РФПИ «представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объем инвестиций госкорпораций и компаний с госучастием в венчурные фонды».

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