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Приток денег в фонды облигаций достиг трехлетнего максимума

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Приток средств в мировые фонды облигаций достиг трехлетнего максимума. За одну неделю инвесторы вложили в такие фонды $17,8 млрд. Интерес к облигациям подогревается смягчением денежно-кредитной политики в Европе и возможным смягчением в США.

Приток денег в фонды облигаций достиг трехлетнего максимума

Мировые облигационные фонды привлекли $17,8 млрд за одну неделю, которая закончилась 5 июня. Это рекордный с июля 2021 показатель, сообщил «Коммерсант». 

Интерес инвесторов к фондам облигаций растет на фоне смягчения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками. Несколько дней назад Европейский банк снизил ключевую ставку на 25 пунктов до 4,25%, Банк Канады снизил ставку на 25 пунктов до 4,75%.

В отличие от банков Европы и Канады, Банк России на заседании 7 июня решил сохранить уровень ключевой ставки. На данный момент она составляет 16%. Регулятор допустил существенное повышение ключевой ставки на следующих заседаниях.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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