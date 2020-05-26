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Объем мирового foodtech-рынка составит до $390 млрд к 2025 году — исследование

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Объем глобального foodtech-рынка к 2025 году составит до $390 млрд. Об этом говорят результаты совместного исследования ГК «ЭФКО», Московской биржи и J’son&Partners Consulting. Rusbase ознакомился с результатами исследования. 

Объем мирового foodtech-рынка составит до $390 млрд к 2025 году — исследование

Авторы использовали кабинетные исследования и опрос экспертов рынка. 

Основные выводы исследования мирового foodtech-рынка:

  • самые высокие темпы роста — в сфере инновационных продуктов питания. Это растительное мясо и рыба, альтернативное молоко;
  • быстрее всего среди биотехнологических рынков в ближайшие 5 лет будут расти страны Азиатско-Тихоокеанского региона — в частности, Китай и Индия;
  • главное препятствие в развитии российского рынка сельскохозяйственных биотехнологий — закон 2016 года о запрете ГМО;
  • общемировой тренд роста экологичной упаковки с опозданием, но добирается до России. При этом говорить о полноценной циркулярной экономике пока рано.

Тренды глобального foodtech-рынка

Новые источники белка и инновационные продукты питания

К 2025 году объем рынка культивируемого мяса может превысить $200 млн, а к 2032 — почти $600 млн (при среднегодовых темпах роста на уровне 15.7%). Прогнозируемый объем мирового рынка мясных продуктов на основе растительного протеина — аналоги Impossible Foods и Beyond Meat — составляет около $4 млрд к 2025 году.

Параллельно с рынком альтернативного мяса растет интерес к альтернативной рыбе. К 2025 году объем этого рынка может достигнуть $300 млн. Среди других трендов: рост сегментов безлактозного молока и протеина из насекомых. 

В России в сегменте новых источников белка сформировался рынок протеина из насекомых. Однако существующие немногочисленные проекты специализируются на переработке отходов животноводства и выпуске на основе биомассы насекомых кормов для животных. 

Среди компаний, которые в России разрабатывают альтернативное мясо — Greenwise, создатели аналога бургера Beyond Meat. Однако основатели компании пока не рассматривают российский рынок как перспективный.   

Российская компания 3D Bioprinting Solutions в качестве одного из потенциально перспективных направлений развивает производство самовозобновляемой еды для космонавтов. 

IoT в сельском хозяйстве

Мировой рынок IoT в сельском хозяйстве к 2025 будет демонстрировать средний ежегодный рост на уровне 14.7% и вырастет до $48,7 млн.

В России развиваются системы автоматизации тепличных хозяйств и городских вертикальных ферм с использованием IoT-датчиков: iFarm, «Сити Фермер», Greenbar. 

Сельскохозяйственные биотехнологии

Мировой рынок сельскохозяйственных биотехнологий к 2025 году составит $67,01 млрд при ежегодных темпах роста на уровне 10,7%. Ключевым драйвером этого рынка будет растущий спрос на технологии, способствующие повышению урожайности. 

Более 50% прогнозируемого роста мирового рынка сельскохозяйственных биотехнологий обеспечит США, в том числе за счет одобрительной законодательной политики в области генной инженерии.

Самыми быстрорастущими биотехнологическими рынками в ближайшие пять лет станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китай и Индия. 

Доля России в общем объеме мирового рынка сельскохозяйственных биотехнологий критически мала. Ключевой барьер — принятый еще в 2016 году закон о запрете ГМО. Положительный момент — программа по развитию биотехнологий на период 2019-2027 годов, на которую планируется направить 127 млрд рублей.

Smart Packaging — «умная» упаковка

По прогнозам, глобальный рынок «умной» упаковки к 2025 году достигнет $32,3 млрд. В России этот рынок остается слабо развитым. Например, активной упаковкой занимается только ООО «Активная упаковка». У компании контрактное производство в Китае, ассортимент включает поглотители кислорода, выделители этанола и поглотители влаги.

Персонализированное питание

Мировой рынок персонализированного питания к 2025 году составит до $11.5 млрд. Основные тренды: интеграция сервисов персонализированного питания в систему здравоохранения, развитие сервисов для узких групп потребителей, создание интегрированных платформенных решений.

В России рынок персонализированного питания преимущественно развивается на уровне сервисов по доставке готовых наборов питания. Среди таких сервисов — Elementaree, «Яндекс.Шеф», «Ужин дома», Easy Meal, «Шефмаркет», Just Food.

В сегменте персонализированной геномики в России развиваются такие компании, как Atlas, Genotek, Геоаналитика, MyGenetics. Однако пока этот сегмент рынка с законодательной точки зрения находится в нише немедицинских сервисов. 

Sustainable Packaging — экологичная, перерабатываемая упаковка

Объем мирового рынка экологичной упаковки к 2024 году составит до $297 млрд. В экологичную упаковку включается перерабатываемая и биоразлагаемая упаковка, а также упаковка для многоразового использования.

Ключевые тренды на мировом рынке экологичной упаковки: переход на перерабатываемые материалы, повторное использование, замена пластика на биопластик, замена пластика бумагой, общее сокращение упаковки и отказ от нее,  переход на мономатериалы. 

Общемировой тренд роста экологичной упаковки с опозданием, но добирается и до России. Отсутствие системы раздельного сбора мусора тормозит развитие переработки в стране. 

Среди компаний, которые в России занимаются новыми технологиями в области экологичной упаковки, можно выделить: Данафлекс, Stora Enso, Европласт, GCD.

Крупные инициативы на российском рынке экологичной упаковки:

  • проект строительства завода по производству современной и экологичной упаковки в Ступино в сотрудничестве с индийским холдингом Uflex Group; 
  • проект создания производства биоразлагаемой упаковки на основе конопли на территории ТОСЭР Далматово; 
  • запуск производства биопластика ПГА из отходов агропромышленного производства.

Фото: Elena Veselova / Shutterstock

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