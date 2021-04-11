Forbes исключил Павла Дурова из числа арабских миллиардеров

Журнал Forbes теперь не учитывает создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в качестве миллиардера из Объединенных Арабских Эмиратов. Его включили в российский список.

В начале недели предприниматель возглавлял список самых богатых людей ОАЭ. Теперь же в перечень эмиратских миллиардеров Forbes включены четыре человека.

Первое место занял основатель торговых и развлекательных центров Majid Al Futtaim Holding Маджид Аль Футтайм с состоянием в $3,6 миллиарда. Второе место оказалось у основателя банка Mashreqbank Абдуллы Аль Гурайра. На третьем месте расположился застройщик Хуссейн Саджвани. Четвертым в рейтинге стал владелец автомобильного бизнеса Абдулла Аль Футтайм.

Среди российских граждан Павел Дуров занял девятое место. Он опередил владельца «Нафта Москва» и контрольного пакета акций золотодобывающей компании «Полюс» Сулеймана Керимова с семьей. При этом самым богатым в данном перечне стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние, с учетом переданных сыновьям активов, составило $29,1 миллиардов.

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Фото: prykhodov/depositphotos