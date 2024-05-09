Дуров обвинил мессенджер Signal в работе на спецслужбы США

Основатель Telegram Павел Дуров усомнился в безопасности конкурирующего мессенджера Signal. Предприниматель заявил, что его приложение — единственный широко известный мессенджер, сохраняющий конфиденциальность пользователей.

В своем посте Дуров ссылается на расследование City Journal. В статье говорится, что Signal получил грант в размере $3 млн от правительственного Фонда открытых технологий (OTF) на создание шифрования.

Однако источники издания сообщили, что OTF связан с разведкой США, а проект «на самом деле был инициативой, связанной с Государственным департаментом» для использования интернет-проектов с открытым исходным кодом для целей американской внешней политики.

Дуров добавил, что аналогичное с тем, что реализовано в Signal, шифрование сегодня также используется другими мессенджерами американских корпораций, такими как WhatsApp, Google Messages и даже Skype.

«Создается впечатление, что IT-гигантам в США не разрешают создавать собственные протоколы шифрования, которые были бы независимы от вмешательства правительства», — написал глава Telegram.

Он отметил, что в его окружении есть люди, против которых в американских судах или СМИ использовалась информация из личных сообщений Signal.

Дуров назвал «хитростью» слова представителей Signal об открытом исходном коде, поскольку мессенджер, «в отличие от Telegram», не позволяет разработчикам убедиться, что их код на GitHub — тот же код, что используется в запущенном на iOS приложении Signal.

Бизнесмен подчеркнул, что только Telegram публикует свой открытый код, а разговоры Signal и WhatsApp о конфиденциальности — «еще один очевидный цирковой трюк».

Фото: соцсети Павла Дурова