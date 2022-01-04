Ford увеличит производство своих электропикапов вдвое из-за высокого спроса

Ford увеличит производство своих электропикапов F-150 Lightning с 80 тысяч до 150 тысяч в год из-за чрезмерно высокого спроса. Вместе с количеством выпускаемых машин может повыситься и их цена, хотя ни один коммерческий экзмепляр электромобиля Ford еще не сошел с конвейера.
О намерениях Ford удвоить производство своих электропикапов F-150 Lightning и его Pro-версии к 2023 году пишет The Verge.
Изначально компания ставила план по производству 40 тысяч электропикапов в год, затем подняла планку до 80 тысяч экземпляров. Этого показателя Ford намеревалась достичь к 2023 году. Теперь к этому же сроку автопроизводитель намерен увеличить производство до 150 тысяч машин в год.
Существенно нарастить производственные мощности Ford вынудил высокий спрос на их электромобили. В начале декабря автопроизводитель закрыл бронирование электропикапов после того, как собрал 200 тысяч депозитов по $100 от заинтересованных в покупке клиентов.
Ранее в Ford объявили, что утроят производство своих Mustang Mach-E до 200 тысяч штук в год. Стоить отметить, что ни один коммерческий экземпляр Mustang Mach-E и F-150 Lightning еще не сошли с конвейера. В Ford ожидают, что их первые электромобили покупатели получать весной 2022 года.
В производство электротранспорта Ford намерена инвестировать более $30 млрд до 2025 года. $11,4 млрд из них пойдут на строительство трех заводов SK Innovation в США. На них будут производить батареи для электромобилей Ford и Lincoln.
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Фото на обложке: Osajus /
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