Ford и Rivian отказались от совместной разработки электрокара

Ford Motor отказалась от планов по выпуску электромобиля, произведенного совместно с Rivian. В 2019 году автомобильный гигант инвестировал около $500 млн в стартап в области разработки электрокаров, рассчитывая использовать его опыт для создания электромобиля под маркой Lincoln.

По информации CNBC, решили компании решили отойти от идеи совместной разработки автомобилей или использования платформ друг друга. Представители Rivian отметили, что идея потеряла смысл, поскольку Ford занят разработкой собственной стратегии производства электрокаров, а продукция Rivian сама по себе пользуется высоким спросом.

Автопроизводители по-прежнему будут искать возможности для сотрудничества друг с другом, но в других направлениях. За Ford остались 12% акций Rivian. На неделе стало известно, что капитализация производителя электромобилей после IPO приблизилась к $150 млрд. Стоимость доли Ford Motors превышает $10 млрд.

Другим крупнейшим акционером Rivian является Amazon — неделю назад он увеличил долю в американском автопроизводителе с 20% до 22%.

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