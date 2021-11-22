Роскомнадзор назвал иностранные компании, которые обязаны открыть представительства в России, либо создать российские юрлица или филиалы. Согласно перечню, таких компаний 13: Google, Apple, Telegram, TikTok, Meta (Facebook) и другие.

Полный список компаний опубликован на сайте Роскомнадзора.

Роскомнадзор включил в перечень 13 компаний: Google, Apple, Meta (Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likeme, Viber, Discord, Pinterest, Spotify, Twitch. В сообщении Роскомнадзора отмечается, что эти компании владеют 22 информационными ресурсами.

Кроме открытия представительств, указанные в списке компании должны зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и открыть форму для обращений жителей России и организаций, а также установить на своих сайтах счетчик посещаемости.

«Также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ресурсы тех компаниям, которые не откроют представительства в России, могут заблокировать. Кроме того, невыполнение требований может обернуться им ограничениями в поисковой выдаче, приеме платежей и доступности к личным данным российских пользователей.

Принятый в июле 2021 года федеральный закон обязывает компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей, открывать представительства в России.

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Фото: Роскомнадзор