Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские магазины электроники вернут формат кредита под 10% переплаты

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«М.Видео–Эльдорадо» начал продавать бытовую технику и электронику стал продавать товары с помощью популярного в нулевые кредитного формата «10-10-10». Предложение предполагает первоначальный взнос в размере 10% стоимости покупки и погашение основной суммы и процентов в течение 10 месяцев. Общая переплата по кредиту составит порядка 10% при годовой ставке 23–23,5% в зависимости от предложения конкретного банка. Акция распространяется практически на все товары.

Российские магазины электроники вернут формат кредита под 10% переплаты

Россиянам покупать технику по такой схеме выгоднее, чем брать кредит. Например, при покупке телефона за 50 тыс. рублей при помощи инструмента «10-10-10» итоговая сумма составит 55 тыс. рублей, а при оформлении потребкредита на год — около 67 тыс. рублей, сообщил «Известиям» представитель компании.

Большая часть ритейлеров пока не использует такой формат, но в скором времени они могут ввести такую практику. Магазинам нужен оборот, а без подобных мер поддержки продаж сохранить его на приемлемом для продолжения бизнеса уровне вряд ли удастся, полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В 2000-е годы ФАС часто привлекала кредитные компании к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе. Банки использовали рекламные лозунги «Кредит за 10%!», который означал размер первоначального взноса на 10 месяцев по кредиту денежной суммы в размере, но это не означало размер процентной ставки по кредиту 10% годовых, который фактически составлял 23,6%, напомнили юристы.

Сейчас в ФАС жалоб на такой формат не поступало. В ведомстве добавили, что при продвижении услуг по кредитованию до потребителей должны доводить полную информацию, в том числе о полной стоимости кредита и графике платежей.

На фоне санкций западных стран и падения курса рубля россияне в конце февраля начали активно скупать недвижимость и бытовую технику. Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, на бытовую технику в 3-5 раз. При этом цены на технику уже подскочили на 15-30% из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей. Сейчас очевидно желание розницы заработать на панике потребителей.

В марте магазины электроники решили отказаться от продажи товаров в рассрочку, а часть из них закрыла и продажи в кредит. Для магазинов это стало накладно из-за повышения ключевой ставки Банка России и изменения курса валют.

Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Фото на обложке: Serghei Starus / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Запасов техники Apple и Samsung в России хватит на 2-3 месяца
  2. 2 «Яндекс.Маркет» выпустил аксессуары для смартфонов под собственным брендом Commo
  3. 3 Почему кнопочные телефоны возвращаются в моду
  4. 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  5. 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2022

HSE Pizza Pitch

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

Все ВОЗМОЖНОСТИ