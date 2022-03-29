Российские магазины электроники вернут формат кредита под 10% переплаты

«М.Видео–Эльдорадо» начал продавать бытовую технику и электронику стал продавать товары с помощью популярного в нулевые кредитного формата «10-10-10». Предложение предполагает первоначальный взнос в размере 10% стоимости покупки и погашение основной суммы и процентов в течение 10 месяцев. Общая переплата по кредиту составит порядка 10% при годовой ставке 23–23,5% в зависимости от предложения конкретного банка. Акция распространяется практически на все товары.

Россиянам покупать технику по такой схеме выгоднее, чем брать кредит. Например, при покупке телефона за 50 тыс. рублей при помощи инструмента «10-10-10» итоговая сумма составит 55 тыс. рублей, а при оформлении потребкредита на год — около 67 тыс. рублей, сообщил «Известиям» представитель компании.

Большая часть ритейлеров пока не использует такой формат, но в скором времени они могут ввести такую практику. Магазинам нужен оборот, а без подобных мер поддержки продаж сохранить его на приемлемом для продолжения бизнеса уровне вряд ли удастся, полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В 2000-е годы ФАС часто привлекала кредитные компании к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе. Банки использовали рекламные лозунги «Кредит за 10%!», который означал размер первоначального взноса на 10 месяцев по кредиту денежной суммы в размере, но это не означало размер процентной ставки по кредиту 10% годовых, который фактически составлял 23,6%, напомнили юристы.

Сейчас в ФАС жалоб на такой формат не поступало. В ведомстве добавили, что при продвижении услуг по кредитованию до потребителей должны доводить полную информацию, в том числе о полной стоимости кредита и графике платежей.

На фоне санкций западных стран и падения курса рубля россияне в конце февраля начали активно скупать недвижимость и бытовую технику. Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, на бытовую технику в 3-5 раз. При этом цены на технику уже подскочили на 15-30% из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей. Сейчас очевидно желание розницы заработать на панике потребителей.

В марте магазины электроники решили отказаться от продажи товаров в рассрочку, а часть из них закрыла и продажи в кредит. Для магазинов это стало накладно из-за повышения ключевой ставки Банка России и изменения курса валют.

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