В сеть попали фото паспортов четырех тысяч водителей сервиса такси «Ситимобил»

Данные паспортов свыше 4 тыс. водителей сервиса такси «Ситимобил» утекли в сеть, сообщает профильный Telegram-канал. Представитель компании подтвердил факт инцидента.
В сеть слили 4149 фото паспортов водителей. Telegram-канал «Утечки информации» утверждает, что они хранились в свободном доступе на сайте компании.
По сведениям Telegram-канал Data1eaks, часть снимков сделали прямо в автомобилях.
В пресс-службе сервиса рассказали агентству ТАСС, что в настоящее время началось расследование, по его результатам виновников привлекут к ответственности — дисциплинарному взысканию.
«Также мы сформировали и готовим к отправке уведомление в Роскомнадзор о произошедшей утечке данных в соответствии с законом РФ», — пояснили в пресс-службе «Ситимобил».
Для выяснения обстоятельств инцидента в компании сформировали отдельный штаб, добавили в пресс-службе сервиса. Там также пообещали принять все необходимые меры, чтобы ситуация не повторилась.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что за утечку персональных данных могут ввести оборотные штрафы в размере 3%. По мнению министра, такие меры помогут мотивировать компании вкладывать больше ресурсов в свои системы безопасности.
Фото на обложке: «Ситимобил»
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