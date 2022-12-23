В сеть попали фото паспортов четырех тысяч водителей сервиса такси «Ситимобил»

В сеть слили 4149 фото паспортов водителей. Telegram-канал «Утечки информации» утверждает, что они хранились в свободном доступе на сайте компании.

По сведениям Telegram-канал Data1eaks, часть снимков сделали прямо в автомобилях.

В пресс-службе сервиса рассказали агентству ТАСС, что в настоящее время началось расследование, по его результатам виновников привлекут к ответственности — дисциплинарному взысканию.

«Также мы сформировали и готовим к отправке уведомление в Роскомнадзор о произошедшей утечке данных в соответствии с законом РФ», — пояснили в пресс-службе «Ситимобил».

Для выяснения обстоятельств инцидента в компании сформировали отдельный штаб, добавили в пресс-службе сервиса. Там также пообещали принять все необходимые меры, чтобы ситуация не повторилась.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что за утечку персональных данных могут ввести оборотные штрафы в размере 3%. По мнению министра, такие меры помогут мотивировать компании вкладывать больше ресурсов в свои системы безопасности.

Фото на обложке: «Ситимобил»