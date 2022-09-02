Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
RB.RU

Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Грузии

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

На очередную встречу проекта Founders' Mondays RB.RU соберет IT-предпринимателей в Тбилиси 12 сентября 2022. Для того, чтобы выступить с питчем проекта, необходимо подать заявку до 8 сентября.

Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Грузии

Проект Founders’ Mondays — это регулярные встречи фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке. Уникальность грядущей встречи в том, что она будет проходить не в Москве, а Тбилиси: предприниматели смогут запитчить свои стартапы, получить обратную связь от экспертов и пообщаться с фаундерами, проживающими в Грузии.

Попасть на встречу можно после регистрации, участие бесплатное. А чтобы выступить с питчем проекта, свяжитесь с организатором [email protected] до 8 сентября 2022 года.

Команда RB.RU благодарит за помощь в организации встречи Виталия Язвенко — CEO & Founder Jewelberry Glamping.

Фото на обложке: Lukas Bischoff Photograph / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Открытие ИП и ведение бизнеса в Грузии: налоги, бухгалтерия, личный опыт
  2. 2 Рынок недвижимости Грузии: о чем стоит знать перед покупкой
  3. 3 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
  4. 4 Видео: Зачем Грузии блокчейн?
  5. 5 МШУ Сколково и INVESTORO расскажут, что происходит с венчурной отраслью во времена финансовых кризисов
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 сентября 2022

Logistics Champions

05 сентября 2022

CyberCamp 2022

05 сентября 2022

Акселератор В8

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Вы заряжаете устройства неправильно: 5 способов продлить срок службы аккумулятора

Колонки

Про закон о маркировке рекламы в 2022 году — рассказывают эксперты eLama

Колонки

9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний

Новости

Яровая заявила, что цель создателей искусственного интеллекта — уменьшить количество людей

Новости

UnionPay ограничила прием карт, Antinori приостановил поставки: главные новости 2 сентября