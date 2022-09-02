Новая встреча проекта Founders' Mondays пройдет в Грузии

На очередную встречу проекта Founders' Mondays RB.RU соберет IT-предпринимателей в Тбилиси 12 сентября 2022. Для того, чтобы выступить с питчем проекта, необходимо подать заявку до 8 сентября.

Проект Founders’ Mondays — это регулярные встречи фаундеров для обсуждения идей и проектов в неформальной обстановке. Уникальность грядущей встречи в том, что она будет проходить не в Москве, а Тбилиси: предприниматели смогут запитчить свои стартапы, получить обратную связь от экспертов и пообщаться с фаундерами, проживающими в Грузии.

Попасть на встречу можно после регистрации, участие бесплатное. А чтобы выступить с питчем проекта, свяжитесь с организатором [email protected] до 8 сентября 2022 года.

Команда RB.RU благодарит за помощь в организации встречи Виталия Язвенко — CEO & Founder Jewelberry Glamping.

Фото на обложке: Lukas Bischoff Photograph / Shutterstock