«Настоящий праздник предпринимательства»: как прошел Founder’s Day 26 мая

В Москве на площадке Старт Хаб на Красном Октябре состоялся Founder’s Day — встреча российских предпринимателей, приуроченная ко Дню предпринимателя. Организаторами стали RB.RU и Агентство инноваций города Москвы.

Мероприятие началось с историй предпринимателей, где они рассказали гостям о своих секретах, о начинаниях в бизнесе, проблемах и успехах. Разговор шёл в формате без купюр — спикеры свободно отвечали на вопросы гостей и слушателей. Всего перед гостями выступили 13 спикеров, работающих в самых разных отраслях: от генетики до foodtech.

Истории предпринимателей

После выступления спикеров состоялись выступление финалистов конкурса Young Awards. Из всех поступивших заявок было отобрано 12 финалистов, представивших свои питчи перед жюри из опытных предпринимателей. По итогам жюри выбрало трех победителей конкурса (без разделения на первое, второе и третье место). Ими стали:

Иван Парышев, основатель AstraLab — adtech платформы, создающей новые форматы рекламы.

Ильназ Гайдельшинов, создатель Податьвсуд.рф — платформы для сбора необходимых в суде документов

Денис Гончаров, основатель NOLI Music, создающей «умную» гитару для людей с инвалидностью

Денис Гончаров, победитель RB Young Awards

Настоящий праздник предпринимательства: синергия опытных спикеров, правильных вопросов и видения молодых предпринимателей. Все это даёт мощный импульс развития завтрашней экономики и культуры предпринимательства в нашей стране. Ну а говоря просто - это было круто! Спасибо Rusbase и всем партнёрам! Иван Парышев, AstroLab

Мария Подлеснова и Иван Парышев, победитель RB Young Awards

Я благодарю организаторов за такое интересное мероприятие и за тот опыт который удалось получить. Считаю, что каждому предпринимателю стоит посещать такие площадки для повышения своих профессиональных качеств и налаживания деловых связей. Когда в неформальной обстановке Вы можете встретиться со своими потенциальными клиентами или партнёрами это классно, особенно если речь идёт о представителях крупных компаний. Также, ещё раз хотелось бы выразить признательность организаторам за мероприятие и жюри за высокую оценку деятельности нашей команды Ильназ Гайдельшинов, Податьвсуд.рф

Мария Подлеснова и Ильназ Гайдельшинов, победитель RB Young Awards

Питчи молодыx предпринимателей оценивали:

Олег Лыткин, основатель «Азбуки Вкуса»

Анастасия Татулова, основатель сети кафе «АндерСон»

Виктор Захарченко, COO Unicorn Nest

Ядадья Исаков, CEO BIANCA

Алекс Бланк, сооснователь CulinaryOn

Александр Лысковский, президент iFarm

Михаил Гаврилов, основатель Fantasy Invest

Дмитрий Спиридонов, сооснователь Cloudpayments

Александр Сысоев, владелец «Сысоев FM»

Александр Ханин, сооснователь VisionLabs

Жюри Young Awards задают вопросы финалистам

Праздник завершила вечеринка предпринимателей. Гостей поприветствовала основатель и CEO RB.RU Мария Подлеснова. Вместе с партнерами она представила базу данных о российских предпринимателях Russian Entrepreneur Database.

В течение дня специально разработанный Telegram-бот знакомил гостей по принципу random coffee — такой формат поспособствовал продуктивному нетворкингу.

Участники нетворкинга

Редакция RB.RU поздравляет победителей Young Awards и благодарит всех гостей мероприятия. Увидимся на следующем Founder’s Day!