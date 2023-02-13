Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мошенники придумали способ нажиться на посетителях визовых центров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники при помощи ботов бронируют слоты в визовых центрах и продают запись россиянам за 4–7,5 тыс. рублей. Боты увеличивают расходы посетителей, создают допзадержки в получении виз.

Мошенники придумали способ нажиться на посетителях визовых центров

Услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений, сообщил «Коммерсантъ».

Проблемы с ботами возникают не только на европейских направлениях, их используют и для записи на подачу документов на визу в США в третьих странах, например, в Армении, Казахстане, Грузии, ОАЭ. Из-за этого подача документов растягивается на полгода и более.

Возможности российских властей бороться с такой практикой ограничены, а усилия консульств пока не приносят плодов, отметили эксперты. В законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них «нет признаков вируса».

В январе консульства европейских стран перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок более года. Это стало следствием отмены упрощенного визового режима между Россией и странами Евросоюза.

Упрощенный визовый режим между Россией и странами ЕС приостановлен с сентября 2022 года. Визовый сбор увеличился более чем вдвое — до 80 евро, а срок рассмотрения заявки вырос втрое — до 45 дней.

Россияне могут получить туристическую шенгенскую визу через консульства Австрии, Венгрии, Италии, Греции, Словении, Швейцарии, Испании, Франции, Хорватии.

Фото на обложке: H_Ko / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как гарантированно защитить свой Telegram-аккаунт от «угона» с помощью NFT
  2. 2 Потребительский экстремизм: как компании бороться с ним, чтобы сохранить репутацию и нервы сотрудников
  3. 3 Мошенники в Telegram: топ-5 способов обмана
  4. 4 6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов
  5. 5 Как не стать жертвой дипфейка — 8 советов для защиты личной и корпоративной репутации

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2023

PR-акселератор

14 февраля 2023

Sber500

15 февраля 2023

Data Fusion Awards 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ