Мошенники придумали способ нажиться на посетителях визовых центров

Мошенники при помощи ботов бронируют слоты в визовых центрах и продают запись россиянам за 4–7,5 тыс. рублей. Боты увеличивают расходы посетителей, создают допзадержки в получении виз.
Услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений, сообщил «Коммерсантъ».
Проблемы с ботами возникают не только на европейских направлениях, их используют и для записи на подачу документов на визу в США в третьих странах, например, в Армении, Казахстане, Грузии, ОАЭ. Из-за этого подача документов растягивается на полгода и более.
Возможности российских властей бороться с такой практикой ограничены, а усилия консульств пока не приносят плодов, отметили эксперты. В законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них «нет признаков вируса».
В январе консульства европейских стран перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок более года. Это стало следствием отмены упрощенного визового режима между Россией и странами Евросоюза.
Упрощенный визовый режим между Россией и странами ЕС приостановлен с сентября 2022 года. Визовый сбор увеличился более чем вдвое — до 80 евро, а срок рассмотрения заявки вырос втрое — до 45 дней.
Россияне могут получить туристическую шенгенскую визу через консульства Австрии, Венгрии, Италии, Греции, Словении, Швейцарии, Испании, Франции, Хорватии.
Фото на обложке: H_Ko /
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