Сервис доставки здорового питания Fresh Lab продаст производство из-за «нестабильной ситуации»

Сервис доставки здорового питания Fresh Lab решил продать собственное производство площадью 768 кв. м. в Санкт-Петербурге после шести лет работы, сообщил RB.RU его представитель. Решение, как сообщается, было принято «в связи с нестабильной ситуацией на рынке, снижением спроса и повышением цен на продукты».

Переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся. Представитель компании сообщил, что в первую очередь интерес к готовому производству проявляют крупные игроки из пищевой отрасли — пекарни, кафетерии, доставки питания, производители готовой еды.

«События последних двух лет очень осложнили работу в секторе здорового питания. Во время локдауна оборот рынка доставки еды в России увеличился на 47%, появились новые игроки, значительно усилились агрегаторы. К этому мы приспособились и к февралю 2022 года вышли на стабильный рост. Новый кризис может нанести компании более существенный вред», — сообщил сооснователь Fresh Lab Станислав Ткачев.

По его словам, компания не может содержать большое, технологически оснащенное производство при неопределенном будущем рынка. Fresh Lab, как сообщается, «переедет на производство поменьше пока ситуация не стабилизируется».

О производстве Fresh Lab

Мощности производства позволяют производить более 10 тыс. блюд в день. Примерная выручка при полной загрузке составляет 43–45 млн рублей в месяц из расчета стоимости одного блюда в 150 рублей. Помещение полностью оборудовано для быстрого запуска работы.

Fresh Lab

Все цеха и движения продуктов спланированы согласно HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Производство проходит любые аудиты крупных сетей, говорится в сообщении.

Fresh Lab

В 2021 году число клиентов Fresh Lab достигло более 500 в неделю. Также у компании есть действующий договор по поставке рационов здорового питания торговой сети «Перекресток».

Ежемесячные отгрузки на начало года составляли более 10 млн рублей, однако резкий скачок цен на продукты в марте до 30–50% почти нивелировал прибыль.

Сервис доставки здорового питания Fresh Lab был запущен Петербурге в 2016 году как «кухня для своих» Станиславом Ткачевым и Артемом Крыловым. В 2018 году производство появилось в Москве. Сооснователь сервиса Станислав Ткачев рассказывал RB.RU об основных ошибка при запуске сервиса в Москве.

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