Британские власти прекратили расследование в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана

Британские власти прекратили расследование в отношении Михаила Фридмана – находящегося под всевозможными санкциями российского миллиардера подозревали в отмывании денег. Ранее против Фридмана вели еще два дела, но их прекратили в апреле.

Расследование Национального агентства преступлений (NCA) Великобритании в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег прекращено. Об этом сообщил Bloomberg.

В NCA пообещали, что не будут вести никаких действий в отношении Фридмана, а сосредоточатся на двух подозреваемых в рамках другого крупного уголовного дела.

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В отношении Фридмана также велись расследования по подозрению в обходе британских санкций и сговоре с целью дачи ложных показаний, но эти расследования были прекращены еще в апреле.

В декабре 2022 года сообщалось о возможном задержании Михаила Фридмана в Великобритании, однако «Альфа-банк» вскоре опроверг эту информацию, как и сам Фридман.

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