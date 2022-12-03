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ТАСС сообщил о задержании в Лондоне Михаила Фридмана, «Альфа-банк» опроверг информацию

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в официальном аккаунте Twitter сообщило об аресте «58-летнего мужчины в его многомиллионной резиденции в Лондоне офицерами из ячейки NCA по борьбе с клептократией».

ТАСС сообщил о задержании в Лондоне Михаила Фридмана, «Альфа-банк» опроверг информацию

В посте нет информации о гражданстве задержанного, но есть упоминание, что это произошло еще в четверг — 1 декабря. 

Газета The Independent разузнала подробности: в ее материале появились детали о том, что «богатый российский бизнесмен» арестован по подозрению в таких преступлениях, как отмывание денег, сговор с целью обмана Министерства внутренних дел и сговор с целью дачи ложных показаний.

Задержаны еще двое фигуранта дела. Всех троих допросили и отпустили под залог. 

Подхвативший эту новость Telegram-канал Mash предположил, что упомянутым бизнесменом может быть Михаил Фридман, и вскоре ТАСС со ссылкой на свои источники повторил эту гипотезу.

Тем не менее, представитель «Альфа-Банка» опроверг информацию и заявил журналу Forbes: «Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет». 

Forbes даже пишет, что на связь вышел и сам Фридман: «У меня все в порядке, я в выходные встречаюсь с друзьями».

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В ответ на все эти новости дипмиссия РФ в Лондоне запросила у британских властей информации о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена. Ответа с подробностями пока нет.

Фото на обложке: Pexels

 

 

 

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