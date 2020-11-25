ФРИИ вложит 5 млн рублей в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов Foody

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в стартап Foody, развивающийся в США. Оценка и подробности сделки не раскрываются. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ФРИИ.

ФРИИ вкладывает в маркетплейс 5 млн рублей. При выполнении KPI в середине следующего года, фонд планирует дополнительно инвестировать в компанию до 65 млн рублей.

Foody в 2020 году основали владелец CRM-агенства Out of Cloud Виталий Александров и франчайзи Dodo Pizza Юрий Машенцев. Маркетплейс помогает ресторанам, dark store, магазинам и поставщикам продуктов находить друг друга, общаться в чате, делать заказы и вести документооборот на одной платформе.

С момента запуска партнёрами Foody в США стали Ассоциация клубов и баров Америки, а также такие поставщики еды и напитков, как Restaurant Depot, Cysco и BiRite.

Маркетплейс использует AI-сервис прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai. Летом этого года в технологию инвестировали основатель «Яндекс.Шеф» Михаил Перегудов, сингапурский венчурный фонд Ruvento Ventures и Александр Сысоев, автор гастрономического медиа.

В октябре ФРИИ обновил инвестиционное предложение для стартапов и начал поддерживать международные компании с основателями с российским гражданством. Первым вложением в подобные проекты стали инвестиции в игру-симулятор фондового рынка Fantasy Invest.

Фото: Pixabay