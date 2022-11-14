ФРИИ вложит в российские стартапы 2,25 млрд рублей за три года

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложит в российские стартапы на стадиях pre-seed и seed 2,25 млрд рублей в 2023–2025 годах, сообщила пресс-служба фонда. ФРИИ обновил стратегию инвестирования.
«Сейчас поддержка российским предпринимателям снова нужна на российском рынке, в первую очередь на ранних стадиях. Поэтому мы отчасти возвращаем посевной формат деятельности, как это было несколько лет назад. Текущая задача в условиях крайнего дефицита инвестиций на рынке — предоставить возможность нескольким десяткам стартапов реализовать свои идеи», — сообщил директор ФРИИ Кирилл Варламов.
Ежегодно фонд намерен инвестировать примерно в 20 компаний на стадии pre-seed, в три-пять компаний на стадии seed, еще две — на стадии А.
Общая сумма инвестиций на каждый год составит около 750 млн рублей. На финансирование пойдут в том числе средства, полученные от предыдущих экзитов. Как сообщается, акционер фонда — «Ростелеком» — поддержал расширение инвестиционной стратегии ФРИИ.
Последний раз ФРИИ сообщал о смене стратегии в октябре 2020 года. Тогда фонд решил сделать ставку на зарубежные стартапы с основателями из России. При этом компании должны были иметь продажи и подтвержденный спрос на глобальном рынке, а основателям или конечным бенефициарам с российским гражданством должно было принадлежать не менее 50% проекта.
Фото на обложке: Unsplash
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