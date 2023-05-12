ФРИИ перезапускает акселератор и ищет «антиединорогов»

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускает массовый отбор в акселерационную программу, ее старт запланирован на 1 августа. Об этом RB.RU рассказали в фонде.
В ноябре прошлого года ФРИИ обновил стратегию инвестирования в соответствии с изменившимися реалиями рынка. Фонд в 2023-2025 годах вложит порядка 2,25 млрд рублей в проекты на стадиях pre-seed и seed.
Специфика новой стратегии состоит в том, что вложения получат не венчурные компании, фонд будет искать так называемых антиединорогов. Компания должна обеспечить прибыль, начиная уже со следующего этапа инвестирования.
Поддержку смогут получить компании, способные выйти на прибыль в течение одного-двух лет. Как поясняют в ФРИИ, фонд не выставляет новые требования стартапам, а переориентируется на дивидендный подход, поскольку венчур в РФ сегодня «превратился в обычный IT-бизнес».
В выборе проектов фонд не будет исходить из каких-либо трендов. ФРИИ интересны компании малого и среднего бизнеса в таких нишах, куда, не пойдут крупные IT-корпорации. По итогам акселерации планируется отобрать 15-20 проектов.
«Мы продолжаем инвестировать на pre-seed, seed, сразу договариваясь, что бизнес должен быть прибыльным, начиная со следующего шага инвестиций — с seed или хотя бы с раунда А. Оцениваем бизнес-модель и, если стартап готов выйти на прибыль в течение года-двух, считаем оценку так, чтобы вернуть свои инвестиции через дивиденды с учетом нашей нормы доходности», — уточнили в фонде особенности стратегии.
Условия
ФРИИ предлагает 5 млн рублей за 7-10% долю в компании. При этом лучшие проекты бесшовно получат следующий оффер — до 80 млн рублей.
Поучаствовать в акселерационной программе смогут компании с российскими корнями: не менее 50% должны принадлежать гражданам РФ. Проект должен иметь готовый продукт и клиентов, а также от 12 до 100 млн рублей выручки ежегодно.
Ранее для акселерационной программы Евразийского центра инноваций выбрали 20 стартапов, которые смогут получить до 8 млн рублей на развитие.
Фото на обложке: Golden Dayz /
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