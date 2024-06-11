Фонд суверенных технологий инвестирует 18 млрд рублей в беспилотники, космос и ИИ

Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ) планирует организовать три новых субфонда, которые будут вкладывать деньги в проекты в области беспилотной авиации, искусственного интеллекта (ИИ), биотехнологий, робототехники, микро- и радиоэлектроники, технологии беспроводной связи и аэрокосмической отрасли.

Общий объем субфондов составит 18 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на замгендиректора Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Диониса Гордина.

По его словам, НТИ надеется, что большую часть заявленной суммы предоставят партнеры, но названия этих компаний не раскрываются.

Фонд суверенных технологий был создан в апреле 2023 года. В настоящее время с участием ФСТ создано четыре субфонда. За первый год работы ФСТ вложил почти 400 млн рублей, а общий размер инвестиционных обязательств фонда составляет 6,8 млрд рублей.

По словам Гордина, заявки на инвестиции за первый год подали 500 проектов. За все время фонд вложился в два проекта (100 млн рублей получил якутский стартап «Экстра синема», второй проект работает в области беспилотной авиации, его название и сумма инвестиций не уточнняются), еще три находятся в высокой степени проработки.

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