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Сообщество French Tech Moscow ищет готовые переехать во Францию стартапы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

French Tech Moscow изучает спрос на релокацию стартапов во Францию — при его наличии сообщество обещает помочь в организации этого процесса. Представитель FT Moscow Арно Труссе сообщил RB.RU, что в настоящее время собирает информацию о командах, которые рассматривают возможность перевезти свой бизнес во Францию или запустить в стране проект с нуля.

Сообщество French Tech Moscow ищет готовые переехать во Францию стартапы

French Tech Moscow предлагает рассказать о своем проекте и оставить заявку по ссылке. В опроснике просят указать название компании, оборот за 2021 год в валюте, наличие инвестиций, число сотрудников и тех из них, кому необходим переезд во Францию, отрасль, в которой работает компания и др.

После сбора откликов сообщество проанализирует их число и сможет уведомить об интересе власти Франции. После этого FT Moscow сможет собрать доступные предложения и связаться с основателями стартапов.

По теме: Гид по релокации: как российскому стартапу запустить бизнес в новой стране

French Tech Moscow объединяет представителей французского технологического сектора в России, включая французские и российские стартапы, фонды, создателей сообщества и политиков. Сообщество создано по инициативе французского правительства.

Фото на обложке: Unsplash

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