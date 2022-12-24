Партнеры основателя криптобиржи FTX признались в мошенничестве

Соучредитель обанкротившейся криптобиржи FTX Гэри Ванг и бывший гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон признались в мошенничестве по делу FTX, раскрыв связь платформы с Alameda.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на стенограмму слушания, прошедшего 19 декабря в Федеральном суде Манхэттена.

Эллисон заявила, что с 2019 года ей было известно о доступе Alameda к заемным средствам на FTX.

«С практической точки зрения, эта договоренность позволяла Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости размещения залога, без отрицательных остатков и без маржинальных требований по протоколам ликвидации FTX.com», — рассказала Эллисон.

По ее словам, «если на счетах Alameda в FTX были незначительные остатки в какой-либо конкретной валюте, это означало, что Alameda занимала средства, которые клиенты FTX внесли на биржу».

Экс-гендиректор торговой криптокомпании сообщила, что «знала, что это неправильно», но договорилась с Бэнкманом-Фридом скрыть это соглашение от кредиторов и подготовить ложные финансовые отчеты с целью скрыть сумму заимствований Alameda. В том числе миллиардные займы, выданные руководителям FTX.

Слова Эллисон подтвердил Гэри Ванг. Он сказал, что ему «было поручено» внести изменения в код FTX, которые дадут Alameda особые привилегии и будут предоставлять клиентам и инвесторам ложные сведения.

«Я знал, что поступал неправильно», — признался бывший CTO криптоплатформы.

В ноябре появилась информация, что основатель FTX Бэнкман-Фрид накануне банкротства криптобиржи тайно перевел $10 млрд клиентских средств в свою торговую компанию Alameda Research, после чего часть суммы пропала. Сам Бэнкман-Фрид отрицает свою связь с Alameda.

На этой неделе суд в Нью-Йорке согласился освободить основателя FTX под рекордный залог в $250 млн. Время до начала процесса он проведет в родительском доме в электронном браслете.

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