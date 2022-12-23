Экс-главу криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида выпустили из-под ареста под рекордный залог в $250 млн

Суд в Нью-Йорке постановил освободить экс-главу и основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида под рекордный залог в $250 млн. Время до начала процесса он проведет в родительском доме в электронном браслете для контроля за перемещениями.
Залог обеспечили акции семьи, подписи родителей Бэнкмана-Фрида и двух других людей со значительными активами. Сумму залога прокуроры назвали «крупнейшим в истории досудебным залогом», передает CNBC.
Сэма Бэнкмана-Фрида задержали в середине декабря на Багамских островах после получения официального обращения от властей США о предъявлении ему там уголовных обвинений.
- В начале 2022 года FTX оценивалась в $32 млрд, но 11 ноября объявила о банкротстве. После выхода расследования CoinDesk о неспособности биржи выполнять обязательства, инвесторы начали выводить деньги с платформы, обесценив токен FTX FTT.
- Затем компания сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленникам удалось вывести свыше $380 млн, а общий ущерб составил $600 млн.
- Позднее Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в потере до $2 млрд при тайном переводе, а затем стало известно, что обанкротившаяся FTX потратила на дома сотрудникам и семье основателя компании $121 млн.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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