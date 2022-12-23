Суд в Нью-Йорке постановил освободить экс-главу и основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида под рекордный залог в $250 млн. Время до начала процесса он проведет в родительском доме в электронном браслете для контроля за перемещениями.

Экс-главу криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида выпустили из-под ареста под рекордный залог в $250 млн