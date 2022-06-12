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Пломбир становится роскошью из-за цен на бензин

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Британские владельцы фургонов с мороженым предупреждают о «мрачном» будущем их бизнеса «на колесах» на фоне растущих цен на топливо.

Пломбир становится роскошью из-за цен на бензин

Инфляция и рост цен на бензин означает, что растет и стоимость затрат на работу фургона. В итоге мороженщики вынуждены повышать цены на продукцию.

В результате мороженое становится не доступным удовольствием, а практически «предметом роскоши», пишет Business Insider.

Для жителей Великобритании, как и всей Европы, и США, и многих других стран, фургоны с мороженым — это символ детства и радости.

Узнаваемые мелодии этих передвижных киосков неизменно вызывали визги восторга на протяжении многих поколений, но растущие цены на топливо делают фургоны исчезающим видом, а бизнес из владельцев «тает» на глазах.

Операторы по всей Великобритании предупреждают, что инфляция и скачок цен на бензин будут иметь «радикальные последствия».

Председатель ассоциаций мороженщиков Англии Ice Cream Mobilisers и Associated Trades Alliance Морис Мюррей уверяет, что фургоны прекратят свою работу, едва дотянув до конца летних каникул, хотя до этого всегда работали вплоть до зимы.

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«Мы увидим, что фургоны начнут парковаться уже в начале сентября, чего никогда раньше не случалось».

Он даже опасается, что многие владельцы предпочтут и вовсе закрыть бизнес на неопределенное время.

Владелец Maurice ice cream Пол Филд подсчитал, что 40 лет назад, когда он начинал бизнес, заполнить бак фургона стоило £10, а теперь £125.

Средняя цена литра неэтилированного бензина в Великобритании сейчас составляет около £1,84 ($2,26). Это ведет к тому, что мороженщики платят за топливо порядка £2 тыс. в месяц, что минимум в полтора раза выше, чем было прежде.

В таких условиях многие задумываются о целесообразности ведения бизнеса, поскольку к затратам на бензин добавляются и прочие специфические расходы: например, на подзарядку холодильных и морозильных камер.

Мороженщики уверены, что сегодня все сферы мобильной торговли оказываются в сложной ситуации, особенно в контексте развития сервисов быстрой доставки из супермаркетов.

В России фургоны с мороженым — куда менее популярная сфера бизнеса «на колесах», чем в Англии и США.

У нас более развита продажа горячего кофе в пробках или прохладительных напитков в местах скопления туристов в городах-миллионниках, но и у этих «мобильных предпринимателей» могут возникнуть трудности из-за роста цен на бензин.

Фото на обложке: Reno Laithienne / Unsplash

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