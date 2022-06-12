Пломбир становится роскошью из-за цен на бензин

Британские владельцы фургонов с мороженым предупреждают о «мрачном» будущем их бизнеса «на колесах» на фоне растущих цен на топливо.

Инфляция и рост цен на бензин означает, что растет и стоимость затрат на работу фургона. В итоге мороженщики вынуждены повышать цены на продукцию.

В результате мороженое становится не доступным удовольствием, а практически «предметом роскоши», пишет Business Insider.

Для жителей Великобритании, как и всей Европы, и США, и многих других стран, фургоны с мороженым — это символ детства и радости.

Узнаваемые мелодии этих передвижных киосков неизменно вызывали визги восторга на протяжении многих поколений, но растущие цены на топливо делают фургоны исчезающим видом, а бизнес из владельцев «тает» на глазах.

Операторы по всей Великобритании предупреждают, что инфляция и скачок цен на бензин будут иметь «радикальные последствия».

Председатель ассоциаций мороженщиков Англии Ice Cream Mobilisers и Associated Trades Alliance Морис Мюррей уверяет, что фургоны прекратят свою работу, едва дотянув до конца летних каникул, хотя до этого всегда работали вплоть до зимы.

«Мы увидим, что фургоны начнут парковаться уже в начале сентября, чего никогда раньше не случалось».

Он даже опасается, что многие владельцы предпочтут и вовсе закрыть бизнес на неопределенное время.

Владелец Maurice ice cream Пол Филд подсчитал, что 40 лет назад, когда он начинал бизнес, заполнить бак фургона стоило £10, а теперь £125.

Средняя цена литра неэтилированного бензина в Великобритании сейчас составляет около £1,84 ($2,26). Это ведет к тому, что мороженщики платят за топливо порядка £2 тыс. в месяц, что минимум в полтора раза выше, чем было прежде.

В таких условиях многие задумываются о целесообразности ведения бизнеса, поскольку к затратам на бензин добавляются и прочие специфические расходы: например, на подзарядку холодильных и морозильных камер.



Мороженщики уверены, что сегодня все сферы мобильной торговли оказываются в сложной ситуации, особенно в контексте развития сервисов быстрой доставки из супермаркетов.

В России фургоны с мороженым — куда менее популярная сфера бизнеса «на колесах», чем в Англии и США.

У нас более развита продажа горячего кофе в пробках или прохладительных напитков в местах скопления туристов в городах-миллионниках, но и у этих «мобильных предпринимателей» могут возникнуть трудности из-за роста цен на бензин.

Фото на обложке: Reno Laithienne / Unsplash