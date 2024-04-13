США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России, а также ограничили их использование на глобальных биржах металлов вроде London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME) и при торговле деривативами. Ограничительные меры не будут распространятся на ранее произведенное сырье и продукцию, а коснутся только тех партий, что последуют после 13 апреля.

США и Англия ограничили ввоз и торговлю на бирже алюминием, медью и никелем из РФ