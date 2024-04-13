США и Англия ограничили ввоз и торговлю на бирже алюминием, медью и никелем из РФ

США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России, а также ограничили их использование на глобальных биржах металлов вроде London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME) и при торговле деривативами. Ограничительные меры не будут распространятся на ранее произведенное сырье и продукцию, а коснутся только тех партий, что последуют после 13 апреля.
Как сообщает Минфин США, серия мер, вводимых в координации с Великобританией, подразумевает запрет на импорт и ограничения на бирже с целью «сокращения доходов России от экспорта алюминия, меди и никеля».
Ведомство также уточняет, что банкам не запрещена обработка, клиринг или отправка платежей, связанных с российскими металлами, от имени лиц, не являющихся гражданами США, если банк действует исключительно как посредник и не имеет никаких прямых отношений с лицом, предоставляющим услугу, на которую распространяется действие санкций.
Фото на обложке: Unsplash
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