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США и Англия ограничили ввоз и торговлю на бирже алюминием, медью и никелем из РФ

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России, а также ограничили их  использование на глобальных биржах металлов вроде London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME) и при торговле деривативами. Ограничительные меры не будут распространятся на ранее произведенное сырье и продукцию, а коснутся только тех партий, что последуют после 13 апреля.

США и Англия ограничили ввоз и торговлю на бирже алюминием, медью и никелем из РФ

Как сообщает Минфин США, серия мер, вводимых в координации с Великобританией, подразумевает запрет на импорт и ограничения на бирже с целью «сокращения доходов России от экспорта алюминия, меди и никеля».

Ведомство также уточняет, что банкам не запрещена обработка, клиринг или отправка платежей, связанных с российскими металлами, от имени лиц, не являющихся гражданами США, если банк действует исключительно как посредник и не имеет никаких прямых отношений с лицом, предоставляющим услугу, на которую распространяется действие санкций.

Фото на обложке: Unsplash

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