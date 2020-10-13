Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сооснователь Gagarin Capital Partners Николай Давыдов продаст свою долю и покинет фонд

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Управляющий партнер Gagarin Capital Partners Михаил Тавер выкупит долю сооснователя фонда Николая Давыдова. Давыдов покинет фонд сфокусируется на развитии своих предпринимательских проектов. Об этом Rusbase сообщили в Gagarin Capital.

Сооснователь Gagarin Capital Partners Николай Давыдов продаст свою долю и покинет фонд

Дальнейшее руководство фондом будет осуществлять Тавер. Помимо Тавера в фонде продолжит работать Анастасия Швецова — партнер, отвечающий за внешние коммуникации и отношения с инвесторами.

Gagarin Capital Partners инвестирует в технологические стартапы в области искусственного интеллекта. Фонд был основан Михаилом Тавером и Николаем Давыдовым в 2016 году и за четыре года существования проинвестировал в 19 компаний по всему миру.

В числе портфельных проектов фонда — Prisma, iFarm, Earth AI и Wallarm.

После ухода из Gagarin Capital Давыдов остается одним из сооснователей Cherry Labs, портфельной компании фонда. Он планирует сфокусироваться на развитии этого проекта, а также уделять больше времени сообществу стартапов и инвесторов «Место» (основано на платформе портфельной компании фонда-мессенджера Openland).

«Если говорить о планах: текущий фонд почти полностью проинвестирован и закрыт для новых инвесторов. Со следующего года мы откроем возможность сторонним партнерам, которые не успели зайти в Gagarin, заходить в портфельные компании точечно», — сообщил Тавер. 

На счету Тавера за 20 лет работы в стратегическом консалтинге, прямых инвестициях, слияниях и поглощениях — более 250 сделок на общую сумму $24 млрд.

Фото: Facebook Николая Давыдова

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

13 октября 2020

Codenrock testing weekend

15 октября 2020

Пятьдесят лучших инновационных идей

16 октября 2020

УМНИК – Квантовые технологии (II)

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма