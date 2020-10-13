Сооснователь Gagarin Capital Partners Николай Давыдов продаст свою долю и покинет фонд

Управляющий партнер Gagarin Capital Partners Михаил Тавер выкупит долю сооснователя фонда Николая Давыдова. Давыдов покинет фонд сфокусируется на развитии своих предпринимательских проектов. Об этом Rusbase сообщили в Gagarin Capital.

Дальнейшее руководство фондом будет осуществлять Тавер. Помимо Тавера в фонде продолжит работать Анастасия Швецова — партнер, отвечающий за внешние коммуникации и отношения с инвесторами.

Gagarin Capital Partners инвестирует в технологические стартапы в области искусственного интеллекта. Фонд был основан Михаилом Тавером и Николаем Давыдовым в 2016 году и за четыре года существования проинвестировал в 19 компаний по всему миру.

В числе портфельных проектов фонда — Prisma, iFarm, Earth AI и Wallarm.

После ухода из Gagarin Capital Давыдов остается одним из сооснователей Cherry Labs, портфельной компании фонда. Он планирует сфокусироваться на развитии этого проекта, а также уделять больше времени сообществу стартапов и инвесторов «Место» (основано на платформе портфельной компании фонда-мессенджера Openland).

«Если говорить о планах: текущий фонд почти полностью проинвестирован и закрыт для новых инвесторов. Со следующего года мы откроем возможность сторонним партнерам, которые не успели зайти в Gagarin, заходить в портфельные компании точечно», — сообщил Тавер.

На счету Тавера за 20 лет работы в стратегическом консалтинге, прямых инвестициях, слияниях и поглощениях — более 250 сделок на общую сумму $24 млрд.

Фото: Facebook Николая Давыдова