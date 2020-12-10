Gallery и Weborama запустили решение для аудита наружной рекламы в режиме реального времени

Российский оператор наружной рекламы Gallery и дата-компания Weborama представили решение для независимого аудита цифровой наружной рекламы. С его помощью рекламодатели смогут отслеживать статистику по своим рекламным кампаниям в режиме реального времени. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Gallery.

Рекламодатели, размещающие информацию на цифровых поверхностях Gallery, смогут отслеживать свои рекламные кампании онлайн через личный кабинет Weborama.

Им будут доступны данные о выходах рекламных сообщений и набранном количестве контактов рекламы с аудиторией (opportunities to see, OTS). Информация будет дана в разрезе конкретных задействованных конструкций: билборд, суперсайты, ситиборд — с учетом их местоположения. Статистика предоставляется в разбивке по дням и времени проведения кампании.

Отмечается, что это первое решение для независимого аудита наружной рекламы в режиме real time на российском рынке. Клиенты Gallery получают возможность самостоятельно проанализировать эффективность рекламных кампаний, проводимых с помощью инвентаря оператора.

«Рекламодатели в равной степени, как и владельцы DOOH-инвентаря, заинтересованы в измерении цифровой наружной рекламы ... и, мы уверены, появление возможности проводить независимые измерения — это еще один шаг в развитии российского DOOH-рынка», — отмечает директор по работе с клиентами Weborama Маргарита Чаплыгина.

В Gallery пояснили, что кризис, вызванный пандемией, выдвинул новые условия и возможности для цифровой наружной рекламы. Компания стремится использовать новые DOOH-инструменты, объединяя их с другими медиаканалами, чтобы пользователи в том числе могли проводить оценку собственных маркетинговых инвестиций.

Gallery — российский оператор наружной рекламы. Компания была основана в 1994 году. По собственным данным, в ее активе более 15 тысяч собственных рекламных поверхностей в 39 городах России. Федеральная сеть цифровых рекламных поверхностей Gallery насчитывает 627 экранов, 540 из них — с технологией Wi-Fi-аналитики.

Weborama — дата-компания и независимый аудитор digital-рекламы, представленная в разных странах мира. Основана в Париже в 1998 году, в России представлена с 2012 года. Компания предлагает широкий спектр решений, среди которых — платформа управления данными, а также система по управлению рекламными кампаниями и отслеживанию их эффективности.

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