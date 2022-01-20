Россия оказалась в пятерке стран по потреблению игрового контента

Россия вошла в пятерку стран по объему потребления игрового контента, но отстает по темпам в его создании. В топе также оказались Китай, США, Южная Корея и Япония.

Отставание страны от лидеров в этой сфере создает предпосылки для развития индустрии, говорится в исследовании консалтинговой компании BCG, передает РИА Новости.

На фоне коронавирусной пандемии, отмечают аналитики, цена акций компаний игровой индустрии выросла от 22% до 39%. А, например, расходы американцев на игры превысили 75%.

Общий же объем рынка достиг рекордных значений в $175 млрд, ожидается, что рост продолжится на уровне 10% ежегодно.

Успех стран в игровой индустрии зависит от финансовой поддержки молодых геймеров, создания необходимой им инфраструктуры, правового регулирования и инвестиций в образование этих специалистов, заключили авторы исследования.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash