Владелец активов My.Games купил трех новых разработчиков игр

Владелец активов My.Games — АО «Мультипликатор групп» — приобрел еще трех разработчиков игр в дополнение к «Пиксонику» и СП с Innova. Это ООО «Имбакод», ООО «Смартфонио», ООО «Н-Джинн», которые были учреждены только в начале января, узнал «Коммерсантъ».
Бенефициары «Мультипликатор групп» до сих пор неизвестны. Собеседники издания предположили, что речь идет о «крупном инвесторе, который не хочет афишировать связь с российским рынком».
На рынке считают, что в будущем на базе «Мультипликатор групп» появится игровой холдинг, который будет работать в партнерстве с VK Play. В последней подчеркнули, что сотрудничают «со всеми ключевыми издателями и разработчиками в регионе».
- В сентябре 2022 года VK объявила о продаже своего игрового направления My.Games. Его купил управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.
- Спустя несколько месяцев Александр Чачава сообщил, что проведет реструктуризацию своих игровых активов. Часть бизнеса My.Games, которая генерирует выручку на российском рынке, выделили в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment.
- Отделившийся российский бизнес оказался частью совместного предприятия (СП) с игровой компанией Innova. Innova стала контролирующим и управляющим лицом нового СП.
Фото на обложке: Parilov /
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