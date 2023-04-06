Владелец активов My.Games купил трех новых разработчиков игр

Владелец активов My.Games — АО «Мультипликатор групп» — приобрел еще трех разработчиков игр в дополнение к «Пиксонику» и СП с Innova. Это ООО «Имбакод», ООО «Смартфонио», ООО «Н-Джинн», которые были учреждены только в начале января, узнал «Коммерсантъ».

Бенефициары «Мультипликатор групп» до сих пор неизвестны. Собеседники издания предположили, что речь идет о «крупном инвесторе, который не хочет афишировать связь с российским рынком».

На рынке считают, что в будущем на базе «Мультипликатор групп» появится игровой холдинг, который будет работать в партнерстве с VK Play. В последней подчеркнули, что сотрудничают «со всеми ключевыми издателями и разработчиками в регионе».

В сентябре 2022 года VK объявила о продаже своего игрового направления My.Games. Его купил управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.

Спустя несколько месяцев Александр Чачава сообщил, что проведет реструктуризацию своих игровых активов. Часть бизнеса My.Games, которая генерирует выручку на российском рынке, выделили в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment.

Отделившийся российский бизнес оказался частью совместного предприятия (СП) с игровой компанией Innova. Innova стала контролирующим и управляющим лицом нового СП.

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