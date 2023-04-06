Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владелец активов My.Games купил трех новых разработчиков игр

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец активов My.Games — АО «Мультипликатор групп» — приобрел еще трех разработчиков игр в дополнение к «Пиксонику» и СП с Innova. Это ООО «Имбакод», ООО «Смартфонио», ООО «Н-Джинн», которые были учреждены только в начале января, узнал «Коммерсантъ».

Владелец активов My.Games купил трех новых разработчиков игр

Бенефициары «Мультипликатор групп» до сих пор неизвестны. Собеседники издания предположили, что речь идет о «крупном инвесторе, который не хочет афишировать связь с российским рынком».

На рынке считают, что в будущем на базе «Мультипликатор групп» появится игровой холдинг, который будет работать в партнерстве с VK Play. В последней подчеркнули, что сотрудничают «со всеми ключевыми издателями и разработчиками в регионе».

  • В сентябре 2022 года VK объявила о продаже своего игрового направления My.Games. Его купил управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.
  • Спустя несколько месяцев Александр Чачава сообщил, что проведет реструктуризацию своих игровых активов. Часть бизнеса My.Games, которая генерирует выручку на российском рынке, выделили в отдельную независимую компанию Astrum Entertainment. 
  • Отделившийся российский бизнес оказался частью совместного предприятия (СП) с игровой компанией Innova. Innova стала контролирующим и управляющим лицом нового СП. 

Фото на обложке: Parilov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
  2. 2 От формирования первых команд до победы на чемпионатах
  3. 3 «Видеоигры — в нашей ДНК»
  4. 4 КиберЛАНИТ: как устроено комьюнити киберспортсменов в крупнейшей IT-компании России
  5. 5 Корпоративный киберспорт
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

06 апреля 2023

Amcor Lift-Off

06 апреля 2023

Land Accelerator

07 апреля 2023

Весенний Всероссийский онлайн-хакатон 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ