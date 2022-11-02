Ритейлер Gap покинет российский рынок без продажи бизнеса — «Известия»

Американская компания Gap закроет все магазины в России, бренд не пользовался популярностью в стране, выяснили «Известия». Продажа бизнеса не предполагается.

У рилейлера были проблемы с бизнесом в стране еще до февраля 2022 года, отмечает президент Magic Group Александр Перемятов.

Для российских покупателей уход бренда не станет проблемой, поскольку марка не пользовалась популярностью в РФ, полагает он. Перемятов также добавил, что продажа бизнеса не предполагается.

Сведения о предстоящем закрытии магазинов подтвердил и генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

В марте Gap наряду с другими с рядом других иностранных компаний заявил, что приостанавливает поставки товаров в Россию. Позднее агентство Reuters писало, что ритейлер продолжает ввозить продукцию в страну. Представитель Gap объяснял тогда: заказы формируются на несколько месяцев вперед, поэтому российские партнеры получили последний заказ в апреле.

В настоящее время в РФ открыты 11 магазинов, 10 из которых располагаются в Москве и ещё один — в Санкт-Петербурге.

В октябре стало известно, что ливанская компания Daher Group купит у Inditex российский бизнес. Inditex владеет брендами Zara, Bershka, Stradivarius, которые весной закрыли свои магазины в РФ. Zara откроется под названием «Новая мода» (New fashion).

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