Zara продолжит работу в России под названием «Новая мода» — «Известия»

Магазины Zara продолжат работу в России под названием «Новая мода» (New fashion), рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что испанская компания Inditex, которой принадлежит бренд Zara, может остаться на российском рынке, для чего планирует передать свои активы организации из дружественной для РФ страны. Позднее испанские СМИ писали, что компания продаст российский бизнес ливанской группе Azadea.
По данным источника «Известий», под брендом «Новая мода» заработают четыре магазина. Ассортимент в них будет ограничен, российские потребители не получат доступ к полным коллекциям. Также указывается, что офис в РФ будет работать под руководством ливанского бизнесмена.
Компания Inditex приостановила продажи в РФ в марте в связи с началом событий на Украине.
Фото на обложке: Unsplash
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