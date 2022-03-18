Бензин после двухнедельного перерыва снова подорожал

На фоне увеличения спроса на рынке цены на бензин Аи-95 и Аи-92 увеличились на 7% и 5% — до 50,7 тыс. рублей и 46 тыс. рублей за тонну соответственно.

Бензин начал дешеветь с конца февраля из-за проблем с отгрузками топлива за рубеж на фоне западных санкций в отношении банковского сектора и опасений трейдеров. Проблемы с ростом отправок возникли еще в конце прошлого года на сети РЖД и портах. Трейдеры еще зимой подготовились к восстановлению спроса на весну и закупили большие объемы товара, сообщил «Коммерсантъ».

К середине марта средние цены местных производителей на бензины Аи-92 и Аи-95 прибавили по 24% относительно 10 марта, на летние (включая межсезонные) сорта дизтоплива — 11%, на зимнее дизтопливо — 5%, сказала Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Она считает, что это связано со снижением профицита, появившегося в конце февраля на фоне низкого спроса на СПбМТСБ и сложностей в организации экспорта топлива на европейский рынок. Основными причинами сокращения профицита стало снижение производства топлива на российских НПЗ и рост спроса на продукты на бирже, считает Анна Лишневецкая.

На АЗС бензин стал дешеветь с 11 марта. Это произошло благодаря снижению оптовых цен на топливо. Оптовое предложение увеличилось, поскольку нефтяные компании сократили экспорт на фоне санкций против банков. Кроме того, белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перенаправили поставки на российский рынок.

В конце июля 2021 правительство в ускоренном темпе готовило запрет на экспорт бензина из России. Биржевые цены на топливо этим летом несколько раз били рекорды. Чиновники предполагали, что ограничение позволит стабилизировать ситуацию.

Фото на обложке: RecCameraStock / Shutterstock