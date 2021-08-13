Билл Гейтс выделит $1,5 млрд на борьбу с изменениями климата

Инвестиционный фонд Билла Гейтса, управляемый Breakthrough Energy, выделит $1,5 млрд на совместные проекты с правительством США по снижению выбросов углекислого газа. Для этого конгресс должен принять программу по разработке технологий, уменьшающих углеродный след.

Речь идет об одобренном на этой неделе сенатом США плане развития инфраструктуры страны на сумму в $1,2 трлн. Теперь законопроект предстоит утвердить в палате представителей конгресса, пишет The Wall Street Journal.

Фонд может потратить $1,5 млрд в течение трех лет на проекты по снижению выбросов парниковых газов, которые способствуют изменению климата. Среди проектов, которые могли бы претендовать на финансирование миллиардер назвал низкоэмиссионное топливо для самолетов и технологию высасывания углекислого газа из воздуха. «Решающее значение для всех этих климатических технологий имеет снижение затрат и возможность масштабировать их до довольно гигантского уровня. Вы никогда не добьетесь такого масштаба, если правительство не выступит с правильной политикой, а правильная политика — это именно то, что предусмотрено в законопроекте об инфраструктуре», — сообщил Гейтс.

Breakthrough Energy, скорее всего, переместит финансирование крупнейших проектов в Европу и Азию, если этот пакет не станет законом, заявил Билл Гейтс.

Билл Гейтс рассчитывает, что в дополнение к федеральному финансированию $1,5 млрд вложений привлекут других инвесторов, готовых вложить до $15 млрд в различные проекты. Его фонд предоставит часть первоначальных вложений через программу под названием Catalyst, которая также находится в процессе привлечения средств, сказал он.

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Фото: Leonid Sorokin / Shutterstock