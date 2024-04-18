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Истории

Причиной наводнения в Дубае мог стать засев облаков. Власти ОАЭ это отрицают

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Рекордные дожди вызвали внезапное наводнение в Дубае. По одной из версий, причиной мог стать засев облаков — искусственный вызов осадков, который десятилетиями практикуют в ОАЭ. Рассказываем, что известно на данный момент.

Причиной наводнения в Дубае мог стать засев облаков. Власти ОАЭ это отрицают

В заявлении для англоязычной газеты The National, принадлежащей правительству ОАЭ, представитель Национального центра метеорологии сообщил, что самолеты для засева облаков не приближались к штормовой системе, нависшей над Персидским заливом в начале недели. О том, как работает засев облаков, мы рассказывали в этой статье.

«Один из основных принципов засева облаков заключается в том, что нужно нацеливаться на облака на ранней стадии, прежде чем пойдет дождь, — говорится в заявлении. — Если началась сильная гроза, то слишком поздно проводить какую-либо операцию».

В своем отчете агентство Bloomberg отметило: в ОАЭ эксперименты по засеву облаков проводятся на протяжении десятилетий. Агентство также сообщило, что самолеты для модификации погоды не были отправлены во вторник, когда в Дубае начался шторм, но вылетали в понедельник и вторник.

Как пишут в CNN, во время беспрецедентного шторма, из-за которого был закрыт аэропорт Дубая и погиб как минимум один человек, в регионе выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет. В некоторых районах за сутки выпало до 254 мм осадков, что стало катастрофой для пустынной страны, не приспособленной к таким погодным условиям.

В соседнем Омане из-за внезапного наводнения погибло 18 человек, в том числе школьники, как сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями страны.

По оценкам издания Wired, журналисты которого несколько месяцев работали над проектом о засеве облаков в ОАЭ, наводнение связано не столько с управлением погодой, сколько с инфраструктурой и изменением климата.

«Приятно обвинить во всем пугающую технологию, но реальная причина наводнения, скорее всего, более банальна: Дубай до смешного плохо приспособлен к борьбе с осадками, — сообщил Амит Катвала из Wired. — За последние десятилетия город быстро расширялся, при этом мало внимания уделялось инфраструктуре, такой как ливневые стоки, которая помогла бы справиться с внезапным притоком воды».

«Город в основном состоит из бетона и стекла, и там очень мало зеленых насаждений, способных впитывать осадки. В результате из-за любых дождей наступает хаос — хотя, справедливости ради, большинству городов было бы трудно справиться, если бы за 12 часов выпало годовое количество осадков», — написал журналист.

К этому следует добавить и изменение климата, меняющее «сложную динамику погоды» в регионе.

«Градостроители во всем мире стараются сделать города более “губчатыми”, чтобы справляться с внезапными наводнениями и экономить больше воды в засушливые периоды года, — продолжил Катвала. — Вместо того чтобы пытаться превратить небо в губку с помощью засева облаков, Дубаю лучше превратить в губку город».

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Фото на обложке: Katiekk / Shutterstock

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