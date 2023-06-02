Как искусственно вызывать осадки — кейс ОАЭ

Один из способов удовлетворить растущий спрос на пресную воду — засев облаков. Вот как это работает.

По подсчетам ООН, к 2025 году около 14% населения мира столкнется с нехваткой воды. Особенно тяжело будет засушливым странам, таким как ОАЭ, где выпадает 120 мм осадков в год и даже меньше.

Засев облаков — способ модификации погоды, направленный на увеличение количества осадков. По данным Всемирной метеорологической организации, технология помогает бороться с засухами и экстремальными погодными условиями 56 странам.

В 1990 году в ОАЭ запустили Исследовательскую программу по увеличению осадков (UAE Research Programme for Rain Enhancement Science, UAEREP). В проекте участвуют различные организации, в том числе NASA.

В Дубае и ОАЭ засев облаков работает довольно эффективно. Кроме того, он обходится примерно на 60% дешевле опреснения воды.

В 2016 году было выполнено 177 полетов.

К 2019 году — почти 200 операций по засеву облаков, из них 8 — в октябре 2019 года, что принесло 6,7 млн куб. м воды.

В 2022 году — 311 операций (это около 1 тыс. летных часов).

Как создают искусственный дождь?

ОАЭ стали одним из первых государств Ближнего Востока, где начали применять засев облаков. Страна использует новейшие технологии и радары, чтобы непрерывно наблюдать за атмосферой и связанными с ней изменениями.

Чтобы искусственно вызывать осадки, в стране используют три способа.

С воздуха

Чаще всего в ОАЭ применяют метод, при котором ядра конденсации сбрасывают с самолета. Национальный центр метеорологии ОАЭ (National Centre of Meteorology, NCM) нацелен увеличить объем осадков не менее чем на 15%, используя плотные облака, которые движутся над Персидским заливом.

Ядра конденсации содержат соли, в основном магний, хлорид калия и хлорид натрия. Самолет выстреливает ими в кучевые облака, где они ускоряют конденсацию, образуя капли воды, которые весят достаточно, чтобы вызвать дождь.

На образование облаков влияют две воздушные массы: верхняя и нижняя. Ракеты с солями сбрасывают в верхнюю воздушную массу, которая поглощает их по мере сгорания частиц соли.

Сгоревшие частицы соли прикрепляются к каплям влаги в облаках — из-за конденсации дождевые капли становятся тяжелее и крупнее. Кристаллы соли способствуют образованию и выделению влаги в облаках, которая затем превращается в осадки.

По сообщениям, для таких операций NCM использует четыре самолета и шесть пилотов. Базой для них является аэропорт Эль-Айн, расположенный близко к горам. Самолеты взлетают, как только появляются кучевые облака.

Ученые из ОАЭ также протестировали новый метод с использованием дронов, которые направляют в облака электрический заряд, в результате чего капли слипаются. Так крупные капли падают на землю, а не испаряются на полпути. Считается, что в дальнейшем этот метод заменит авиационный.

С земли

Второй метод — система модификации погоды, включающая наземные генераторы, которые выстреливают солью в облака с земли. Такие установки размещены в районе горы Джабаль Хафит и города Эль-Фуджайра.

С помощью нанотехнологий

Сейчас NCM тестирует новый метод, который задействует нанотехнологии. Кристаллы соли, заключенные в наночастицы диоксида титана, направляют в облака, чтобы сделать дождевые частицы плотнее и повысить вероятность того, что они будут падать в виде осадков.

Насколько эффективен засев облаков?

По данным Национального центра метеорологии ОАЭ, вероятность дождя в чистой атмосфере увеличивается на 30%, а в запыленной — на 15%. Однако это не окончательный ответ, и исследования по этой теме по-прежнему ведутся.

Также ожидается, что эффективность засева облаков будет повышаться по мере развития технологий.

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