Британский стартап обещает восстановить льды Арктики

Стартап Real Ice выбрал более прямой подход и работает над технологией, которая должна восстановить арктический лед и увеличить его толщину.

Таяние арктических льдов — один из наиболее заметных и тревожных признаков быстрого изменения климата. Чтобы замедлить процесс, некоторые компании концентрируются на выбросах углекислого газа в атмосферу.

За последние 30 лет самые старые и толстые участки льда в регионе сократились на 95%. Лед необходим для отражения тепла в атмосферу. Если он тает, температура растет, и уровень моря повышается.

«Это сохранение экосистемы. Мы пытаемся поддерживать хотя бы тот объем льда, который есть сейчас, примерно 4 млн кв. км на конец лета. И если у нас получится, мы бы хотели восстановить уровень 1980-х годов, более 7 млн кв. км», — говорит Андреа Чекколини, CEO Real Ice.

Он добавляет, что компания работает в условиях дефицита времени: «Последние исследования показывают, что в течение следующих 10-20 лет мы увидим первое событие голубого океана, когда впервые за два миллиона лет в конце летнего периода в Арктике не будет морского льда».

Как заморозить лед вручную?

Технология Real Ice основана на ранних исследованиях Университета штата Аризона и Вашингтонского университета. Компания начиналась как волонтерский проект в Бангорском университете в Северном Уэльсе. Его выпускники решили воплотить в жизнь идею, и спустя два года на ее основе появился стартап.

Real Ice собирается использовать подводные беспилотники на зеленом водороде, которые будут запускаться с плавучих платформ и бурить отверстия во льду снизу. Через отверстия вода вытягивается из-под льда и разбрызгивается поверх. Таким образом удаляется оседающий на поверхности снег, и образуется новый слой льда.

В результате общая температура ледяной глыбы понижается, что позволяет увеличить ее толщину.

Фото в тексте: Real Ice

Real Ice потратит следующие три года на тестирование и создание прототипов — в настоящее время стартап работает совместно с Центром восстановления климата Кембриджского университета. После этого он запустит первый масштабный пилот, который охватит 100 кв. км льда в Канаде.

Как это профинансировать?

Пока Real Ice развивается по модели бутстрэппинга. Чекколини говорит, что он надеется, что деньги откроют путь к сохранению Арктики точно так же, как это было сделано для защиты других экосистем. Например, есть Фонд Амазонки размером в $1,3 млрд, который финансируют страны по всему миру, чтобы защитить тропические леса.

Другой механизм финансирования, к которому присматривается Real Ice, — «охлаждающие кредиты». Это аналог углеродных кредитов, эквивалентных определенному количеству предотвращенных выбросов углерода или удалению их из атмосферы. Но вместо измерения выбросов они оценивают охлаждающий потенциал конкретной процедуры.

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Модель еще предстоит утвердить.

В прошлом году «охлаждающие кредиты» уже вызвали споры, когда американский стартап Make Sunsets выпустил в атмосферу отражающие частицы серы, чтобы отразить солнечный свет обратно в космос и продавать за это кредиты. Критики сочли этот шаг был довольно спорным и не учитывающим последствия.

Чекколини стремится дистанцировать технологию Real Ice от геоинжиниринга. «Мы не создаем ничего такого, чего природа раньше не видела», — говорит он.

Работа с коренными народами

Арктический лед важен не только из-за его воздействия на изменение климата, но и для сообществ, проживающих в регионе. Примерно 4 млн человек живут, ловят рыбу и охотятся в Арктике.

«Во многом наш успех будет зависеть от того, насколько хорошо мы вовлекаем местных жителей», — говорит Киан Шервин, основатель и со-CEO Real Ice. Компания проводит презентации в школах и активно взаимодействует с сообществом.

Фото в тексте: Real Ice

«В центре нашего процесса принятия решений должны быть традиционные знания. Без этого мы не смогли бы сделать то, что задумали», — говорит Шервин, добавляя, что местные знания о географии и характере суши и льда имеют решающее значение для работы компании.

Шервин говорит, что Real Ice предусматривает, что местные сообщества сами будут осуществлять проекты по восстановлению льдов и получать доход от любых полученных кредитов. По его словам, это могло бы предложить иную форму занятости и заработка, которая была бы альтернативой добывающим отраслям в Арктике, таких как добыча полезных ископаемых и разведка нефти.

На данный момент работа Real Ice продолжается: команда только что отправилась в очередную арктическую миссию для тестирования технологии.

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