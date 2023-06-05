Плодородные земли превращаются в пустыни. Вот как их восстановить

Рассказываем, как традиционные и современные подходы помогают решать эту проблему.

Большинству растений требуется богатая питательными веществами почва. Однако по оценкам ООН, количество сельхозземель на планете сокращается почти на 330 кв. км в день. Основная причина — опустынивание, при котором некогда плодородные земли превращаются в пыль и песок.

Опустынивание вызвано изменением климата и деятельностью человека, такой как добыча полезных ископаемых, скотоводство и неправильные методы ведения сельского хозяйства. Сегодня около 500 млн человек проживает на территориях, пострадавших от опустынивания с 1980-х годов, а треть земной суши находится в зоне риска.

Традиционные методы

Есть несколько способов вновь сделать «пустынные» земли плодородными.

Озеленение

Китай проводит одну из самых продолжительных программ по озеленению деградированных земель. Чтобы замедлить опустынивание в регионе Гоби, в 1978 году в стране запустили программу Three-North Shelter Forest, также известную как «Зеленая китайская стена» (Great Green Wall).

Цель проекта — посадить много деревьев. Их корни помогают удерживать ценные питательные вещества в почве, а листья создают тень, препятствующую испарению воды. Опавшие листья также способствуют удержанию влаги в почве, а при разложении удобряют ее.

К 2050 году Китай планирует посадить около 36 млн га леса и по состоянию на 2022 год опережает график. В 1949 году площадь лесов составляла менее 10% территории страны, а сейчас — почти четверть.

Тем не менее критики считают, что в искусственных лесах должно быть больше видов деревьев — так они эффективнее улавливают углерод и восстанавливают экосистемы животных.

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Но в целом результаты положительные. В 2021 году в разговоре с Reuters Ван Иньцзи, фермер из китайской провинции Ганьсу, сообщил, что ситуация с опустыниванием значительно улучшилась после 1999 года, когда стали высаживать больше деревьев, а кукуруза «стала расти выше».

Насыпи

Фермеры в некоторых частях мира также используют специальные «насыпи». Они представляют собой серповидные сооружения — их выкапывают на склонах, чтобы они сдерживали поток воды. Это позволяет осадкам проникнуть в открытый грунт с внутренней части насыпи.

При поддержке ООН голландский стартап Justdiggit обучает фермеров тому, как строить насыпи, чтобы восстановить территории Африки, пострадавшие от опустынивания. И результат даже виден из космоса.

Фото в тексте: Justdiggit

Современные технологии

Они также показывают многообещающие результаты.

Жидкая глина

Если в сухую почву добавить глину, она сможет удерживать больше воды, необходимой для сельхозкультур. Но это не только сложно, но и разрушает подземные грибковые структуры, которые помогают растениям расти.

Поэтому норвежская компания Desert Control разработала процесс, который делает глину почти такой же жидкой, как вода. В таком виде она подходит для любого способа орошения, в том числе пульверизатора.

Паста из целлюлозы

Исследователи из Чунцинского университета Цзяотун в Китае создали нетоксичную пасту из целлюлозы (соединения в клеточных стенках растений), которая помогает удерживать в почве воду, питательные вещества и воздух.

В ходе испытаний на земле, обработанной пастой, удалось вырастить кукурузу, рис, сладкий картофель и другие культуры. Обработка 1 га стоит $4,5-6,5 тыс., а эффект от нее длится годы.

Итоги

Упомянутые выше методы и технологии эффективны, но, как правило, требуют много денег и усилий.

Так, в Египте в рамках проекта по озеленению было посажено 202 га леса, для полива которого использовали очищенные сточные воды. Однако из-за финансовых трудностей сломанное очистное оборудование не ремонтировали, и сейчас сохранилось лишь несколько акров.

Поэтому многие ученые считают, что лучший способ бороться с опустыниванием — предотвратить его, используя землю более рационально и помогая остановить изменение климата.

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Фото на обложке: encierro / Shutterstock