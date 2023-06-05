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Истории

Плодородные земли превращаются в пустыни. Вот как их восстановить

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Большинству растений требуется богатая питательными веществами почва. Однако по оценкам ООН, количество сельхозземель на планете сокращается почти на 330 кв. км в день. Основная причина — опустынивание, при котором некогда плодородные земли превращаются в пыль и песок.

Рассказываем, как традиционные и современные подходы помогают решать эту проблему.

Плодородные земли превращаются в пустыни. Вот как их восстановить

Опустынивание вызвано изменением климата и деятельностью человека, такой как добыча полезных ископаемых, скотоводство и неправильные методы ведения сельского хозяйства. Сегодня около 500 млн человек проживает на территориях, пострадавших от опустынивания с 1980-х годов, а треть земной суши находится в зоне риска.

Традиционные методы

Есть несколько способов вновь сделать «пустынные» земли плодородными.

Озеленение

Китай проводит одну из самых продолжительных программ по озеленению деградированных земель. Чтобы замедлить опустынивание в регионе Гоби, в 1978 году в стране запустили программу Three-North Shelter Forest, также известную как «Зеленая китайская стена» (Great Green Wall).

Цель проекта — посадить много деревьев. Их корни помогают удерживать ценные питательные вещества в почве, а листья создают тень, препятствующую испарению воды. Опавшие листья также способствуют удержанию влаги в почве, а при разложении удобряют ее.

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К 2050 году Китай планирует посадить около 36 млн га леса и по состоянию на 2022 год опережает график. В 1949 году площадь лесов составляла менее 10% территории страны, а сейчас — почти четверть.

Тем не менее критики считают, что в искусственных лесах должно быть больше видов деревьев — так они эффективнее улавливают углерод и восстанавливают экосистемы животных.

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Но в целом результаты положительные. В 2021 году в разговоре с Reuters Ван Иньцзи, фермер из китайской провинции Ганьсу, сообщил, что ситуация с опустыниванием значительно улучшилась после 1999 года, когда стали высаживать больше деревьев, а кукуруза «стала расти выше».

Насыпи

Фермеры в некоторых частях мира также используют специальные «насыпи». Они представляют собой серповидные сооружения — их выкапывают на склонах, чтобы они сдерживали поток воды. Это позволяет осадкам проникнуть в открытый грунт с внутренней части насыпи.

При поддержке ООН голландский стартап Justdiggit обучает фермеров тому, как строить насыпи, чтобы восстановить территории Африки, пострадавшие от опустынивания. И результат даже виден из космоса.

Фото в тексте: Justdiggit 

Современные технологии

Они также показывают многообещающие результаты.

Жидкая глина

Если в сухую почву добавить глину, она сможет удерживать больше воды, необходимой для сельхозкультур. Но это не только сложно, но и разрушает подземные грибковые структуры, которые помогают растениям расти.

Поэтому норвежская компания Desert Control разработала процесс, который делает глину почти такой же жидкой, как вода. В таком виде она подходит для любого способа орошения, в том числе пульверизатора.

Паста из целлюлозы

Исследователи из Чунцинского университета Цзяотун в Китае создали нетоксичную пасту из целлюлозы (соединения в клеточных стенках растений), которая помогает удерживать в почве воду, питательные вещества и воздух.

В ходе испытаний на земле, обработанной пастой, удалось вырастить кукурузу, рис, сладкий картофель и другие культуры. Обработка 1 га стоит $4,5-6,5 тыс., а эффект от нее длится годы.

Итоги

Упомянутые выше методы и технологии эффективны, но, как правило, требуют много денег и усилий. 

Так, в Египте в рамках проекта по озеленению было посажено 202 га леса, для полива которого использовали очищенные сточные воды. Однако из-за финансовых трудностей сломанное очистное оборудование не ремонтировали, и сейчас сохранилось лишь несколько акров.

Поэтому многие ученые считают, что лучший способ бороться с опустыниванием — предотвратить его, используя землю более рационально и помогая остановить изменение климата.

Источник.

Фото на обложке: encierro / Shutterstock

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