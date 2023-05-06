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ГАЗ подал третий с начала года иск к Volkswagen — на 15,6 млрд рублей

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Горьковский автозавод продолжает подавать иски к автоконцерну Volkswagen: в Арбитражный суд Нижегородской области поступил новый запрос к российскому юрлицу бренда ООО «Фольксваген груп рус» на сумму 15,6 млрд рублей.

ГАЗ подал третий с начала года иск к Volkswagen — на 15,6 млрд рублей

Это уже третье исковое требование ГАЗ к немецкому автопроизводителю за 2023 год, напоминает «Интерфакс», который первым заметил появление соответствующей записи о новом иске в картотеке дел областного суда.

С момента подачи первого иска — в марте на ту же сумму — общая оценка требований составила уже 59,6 млрд рублей. В апреле ГАЗ запрашивал с автоконцерна Volkswagen 28,4 млрд рублей.

Предприятие просит взыскать ущерб, связанный с расторжением соглашения о контрактной сборке легковых автомобилей на своём производстве в Нижнем Новгороде, а также выплатить компенсацию упущенной выгоды.

«Группа ГАЗ» и «Фольксваген Груп Рус» заключили упомянутое соглашение в 2011 году со сроком действия до конца 2025 года, но ввиду ухода бренда с рынка РФ в марте 2022 года совместная работа была приостановлена, что и стало причиной судебных разбирательств.

После мартовского запроса суд на время арестовал активы Volkswagen в РФ, но затем отменил решение. В апреле суд и вовсе отказал истцу.

Судебные разбирательства продолжаются: по мартовскому иску новое заседание намечено на 18 мая, по апрельскому — на 7 июня. Детали нового дела пока неизвестны.

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Фото на обложке: ГАЗ

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