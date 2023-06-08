ГАЗ покажет первую серийную модель «Волги» уже следующим летом — Мантуров

Горьковский автозавод (ГАЗ) может показать первую серийную модель «Волги» уже через год, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он добавил, что производство запустят на площадках ушедших из страны компаний.
Ранее сообщалось, что ГАЗ ищет нового технологического партнера, чтобы в 2024 году начать выпуск «Волг». Партнеры предприятия могут занять освободившиеся мощности Volkswagen. Активы автоконцерна были проданы холдингу «Авилон».
По словам главы Минпромторга, к началу следующего лета предприятие сможет представить первую серийную модель под брендом «Волга».
«По срокам — приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства», — спрогнозировал министр, его слова приводят «Ведомости».
Мантуров уточнил, что оставленные западными производителями мощности адаптируют под выпуск легковых машин, на которые ориентируется ГАЗ.
До ввода российских войск на территорию Украины на заводе ГАЗ собирали автомобили Skoda и Volkswagen Taos. Контракт Volkswagen и ГАЗ о сборке был расторгнут в августе 2022 года.
Ранее российские активы группы Renault перешли в госсобственность, а на бывшем заводе компании в Москве теперь собирают «Москвичи».
Фото на обложке: shinobi /
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