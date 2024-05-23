Акции «Газпрома» подешевели до уровня февраля 2022 года после рекомендации не платить дивиденды

Акции «Газпрома» подешевели до уровня февраля 2022 года. С начала текущей недели ценные бумаги корпорации упали в цене на 14%. Котировки рухнули на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды за 2023 год — «Газпром» регулярно платил их в течение 23 лет.
Ценные бумаги энергетической компании «Газпром» подешевели на Московской бирже до уровня 24 февраля 2022 года, когда было объявлено о начале СВО на Украине. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По актуальным на момент публикации данным, акции «Газпрома» торговались по 136 рублей за штуку, показывая дневное падение на 2,4%. С начала текущей недели ценные бумаги корпорации потеряли 14,1%.
Акции «Газпрома» дешевеют на рекомендации правительства России не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Решение должны утвердить акционеры «Газпрома» на предстоящем собрании.
«Газпром» регулярно выплачивал дивиденды с период с 1998 по 2021 год. В 2022 году были выплачены дивиденды только за первое полугодие, поскольку второе полугодие компания отработала с убытком.
Фото на обложке: Dennis Diatel /
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