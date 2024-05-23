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Акции «Газпрома» подешевели до уровня февраля 2022 года после рекомендации не платить дивиденды

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции «Газпрома» подешевели до уровня февраля 2022 года. С начала текущей недели ценные бумаги корпорации упали в цене на 14%. Котировки рухнули на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды за 2023 год — «Газпром» регулярно платил их в течение 23 лет.

Акции «Газпрома» подешевели до уровня февраля 2022 года после рекомендации не платить дивиденды

Ценные бумаги энергетической компании «Газпром» подешевели на Московской бирже до уровня 24 февраля 2022 года, когда было объявлено о начале СВО на Украине. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По актуальным на момент публикации данным, акции «Газпрома» торговались по 136 рублей за штуку, показывая дневное падение на 2,4%. С начала текущей недели ценные бумаги корпорации потеряли 14,1%.

Акции «Газпрома» дешевеют на рекомендации правительства России не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Решение должны утвердить акционеры «Газпрома» на предстоящем собрании.

«Газпром» регулярно выплачивал дивиденды с период с 1998 по 2021 год. В 2022 году были выплачены дивиденды только за первое полугодие, поскольку второе полугодие компания отработала с убытком.   

Фото на обложке: Dennis Diatel / Shutterstock

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