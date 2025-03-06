«ГПБ Бизнес-Онлайн» в мобильном формате: Газпромбанк расширяет возможности для клиентов

Газпромбанк представил обновленную версию цифровой платформы «ГПБ Бизнес-Онлайн» для мобильных устройств и планшетов. Рассказываем, как появилась идея адаптивной версии системы, кому она подходит, какие сервисы доступны для крупного и малого бизнеса, а также о планах на 2025 год и развитии услуг для МСБ.

Газпромбанк представил обновленную версию своей цифровой платформы для бизнеса «ГПБ Бизнес-Онлайн» для мобильных устройств и планшетов. Теперь пользователи могут выполнять еще больше финансовых и нефинансовых операций на различных устройствах: планшетах, мобильных телефонах и ноутбуках. Для удобства предусмотрена возможность добавления иконки «ГПБ Бизнес-Онлайн» на рабочий стол устройства.

«ГПБ Бизнес-Онлайн» — единая цифровая платформа, состоящая из микросервисных модулей, объединенных в единую систему с общими правилами работы и строгими требованиями к пользовательскому опыту (UX) и интерфейсу (UI). Она подходит как для крупных холдингов, так и для индивидуальных предпринимателей, самостоятельно ведущих свой бизнес. Еще одним преимуществом адаптивной версии является омниканальность и единство клиентского пути: начав операцию в web-версии, завершить ее можно через телефон или планшет в адаптивной версии.

«”ГПБ Бизнес-Онлайн” представляет собой не просто отдельное приложение, а полноценный браузер для работы со всеми цифровыми сервисами. Это гарантирует, что пользователи могут не беспокоиться о возможном исчезновении приложения из Google Play или App Store, а также о его поддержке и обновлениях, — прокомментировала исполнительный вице-президент — начальник департамента цифровых корпоративных сервисов Газпромбанка Светлана Яковлева. — В 2022 году мы уже предвидели те сложности, с которыми столкнутся в будущем клиенты российских банков при работе с мобильными приложениями. Тогда и возникла идея создания адаптивной версии “ГПБ Бизнес-Онлайн”».

Платформа предоставляет широкий спектр транзакционных услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты, онлайн-инкассацию через автоматизированные депозитные машины Moniron и валютный контроль. Доступны и сервисы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, например, оплата таможенных платежей.

Для крупных холдингов предусмотрены сервисы по управлению ликвидностью казначейства, кэш-пулингу, брокерскому обслуживанию, кредитованию и лизингу. Газпромбанк предлагает клиентам возможность проверки контрагентов и банковского сопровождения контрактов, а также бесшовный доступ к Электронной торговой площадке Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

Для индивидуальных предпринимателей доступен полный спектр цифровых сервисов, включая нефинансовые услуги, такие как бухгалтерия и юридическая поддержка. Светлана Яковлева подчеркнула: «Мы работаем как с крупными холдингами, так и с малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями. Понимаем задачи сложных клиентов, их структуру и глобальные цели, помогая реализовать проекты. В то же время мы внимательно анализируем потребности малого бизнеса, предоставляя простые и доступные инструменты для их эффективного и комфортного развития».

В 2024 году банк успешно перевел всех клиентов, использующих дистанционные банковские услуги (ДБО), на новую экосистему «ГПБ Бизнес-Онлайн». Процесс замещения ИТ-систем активно продолжается, и его завершение ожидается в первом квартале 2025 года.

«Мы продолжим активно развивать инструменты и продукты, ориентированные на малый и средний бизнес (МСБ). В 2025 году это направление станет для нас приоритетным, и мы намерены уделить ему особое внимание», — резюмировала Светлана Яковлева.