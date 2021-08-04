«Газпром» официально переехал в Петербург из Москвы

«Газпром» завершил процедуру государственной регистрации изменений в устав и официально переехал в Петербург. Головная компания будет располагаться в самом высоком здании в Европе – 462-метровом «Лахта Центре».

О смене адреса компании отмечается в сообщении на сайте «Газпрома». Новое место нахождения предприятия – г. Санкт-Петербург, проспект Лахтинский, дом 2, корпус 3, строение 1. По этому адресу располагается МФК «Лахта Центр», в котором и разместится штаб-квартира «Газпрома».

Решение о внесении изменений в устав, в частности, переезде в Петербург, было принято 25 июня на общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

«Лахта Центр» является самым высоким зданием в Европе. Его высота – 462 метра. МФК сдали в эксплуатацию в 2018 году.

О том, что «Газпром» планирует построить рядом с «Лахта Центром» еще один небоскреб высотой 703 метра – второе по высоте здание в мире, RB.ru рассказывали в мае 2021 года.

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Фото: gazprom.ru