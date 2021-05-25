«Газпром» намерен построить второй по высоте в мире небоскреб

«Газпром» заявил о планах построить в Петербурге 703-метровый «Лахта Центр 2». Сооружение станет вторым в мире по высоте. О намерениях компания заявила в своем telegram-канале.
Обзорная площадка небоскреба расположится на высоте 590 метров, что является абсолютным рекордом, сообщили в «Газпроме». Концепт-арты компания опубликовала в telegram-канале и своем канале на Youtube.
«Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства», – отметили в компании.
«Лахта Центр 2» по плану появится по соседству с «Лахта Центром» – самом высоком в России зданием, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Само здание уже достроили, внутренняя отделка еще продолжается.
Фото: Газпром
Санкт-Петербург основан в 1703 году, поэтому высоту здания в 703 метра назвали «очень-очень символичной». Кроме того, возведение сооружения назвали «продолжением традиций Санкт-Петербурга».
Фото: Газпром
«Новое высотное здание воплощает великую идею, вдохновленную энергией во всех ее формах, от спиральных энергетических волн, генерируемых вокруг квазара в глубине космоса, до спиралей энергии волн в воде», – подчеркнул архитектор проекта «Лахта Центр 2» Тони Кеттл.
Газпром / Youtube.com
«Создание в районе Лахта Центра ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим», – сказал Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Проект, пояснили в «Газпроме», будет реализован не аффилированным с компанией предприятием и вне инвестиционной программы «Газпрома».
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Фото на обложке: «Газпром»
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