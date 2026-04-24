Молодежь стала тратить на онлайн-обучение в 6 раз больше времени — урок в среднем длится дольше 1,5 часов

Молодежь стала тратить на онлайн-обучение в 6 раз больше времени — урок в среднем длится дольше 1,5 часовС помощью курсов в интернете обычно готовятся к экзаменам
Россияне младше 25 лет стали на 72% чаще посещать сервисы онлайн-образования, сообщает Yota. Одновременно увеличилась средняя длительность одного занятия — более чем в шесть раз, до 1 часа 38 минут. Год назад пользователям хватало около 16 минут урока.
Пик интереса к онлайн-обучению у молодёжи — осенью и весной
Основной интерес молодой аудитории сосредоточен на обучении по школьной программе и подготовке к экзаменам — на такие сервисы приходится 85% трафика пользователей до 25 лет. Наиболее востребованы следующие платформы:
- ЯКласс,
- Фоксфорд,
- Учи.ру,
- РЭШ,
- Умскул,
- Тетрика.
Пик интереса к обучению приходится на осенний период (сентябрь–ноябрь) и весну — март и апрель.
Взрослые пользователи чаще выбирают курсы по профессиям
Пользователи старше 26 лет чаще выбирают курсы по IT, аналитике, маркетингу и управлению.
Это отражается в динамике профильных платформ: у Skillbox и Яндекс Практикума трафик в марте вырос в 2–3 раза у пользователей старше 36 лет, в 3–4 раза — у аудитории 26–35 лет.
Россияне стали в 2–3 раза чаще слушать открытые онлайн-лекции
Спрос увеличивается и на образовательные проекты вузов. Например, открытые лекции МГУ и платформы «Открытое образование» в марте показали рост трафика в 2–3 раза к началу года. Их основная аудитория — пользователи старше 26 лет.
Пользователи старше 56 лет также стали чаще обучаться онлайн: на платформах для освоения новых профессий трафик в марте вырос до двух раз.
Чаще всего образовательными сервисами пользуются москвичи — каждый пятый пользователь живёт в столице. В число городов с наибольшим интересом к онлайн-обучению также вошли:
- Санкт-Петербург,
- Казань,
- Новосибирск,
- Якутск,
- Хабаровск,
- Уфа,
- Владивосток,
- Екатеринбург,
- Калининград.
Контекст
В 2025 году почти 70% российских компаний использовали онлайн-платформы для корпоративного обучения. Наиболее востребованы программы по:
- IT — 57,9%,
- менеджменту — 52,9%,
- маркетингу — 40,5%.
При этом 71,1% компаний считали, что крупные платформы дают более качественное обучение, чем небольшие проекты.
Основные задачи обучения: повышение квалификации и увеличение эффективности сотрудников.
94% россиян считали корпоративное обучение обязанностью работодателя. В 2025 году молодёжь чаще выбирала онлайн-курсы (38%), а сотрудники 27–35 лет — стажировки в других филиалах (31%).
К формату обучения работники предъявляют жёсткие требования:
- 85% хотят проходить его в рабочее время,
- 81% — получать сертификаты,
- 21% готовы согласиться на меньшую зарплату ради развития.