«Газпром» и «Роскосмос» расширят сотрудничество по вопросам спутниковых систем

Компании «Газпром» и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве. В нем, в том числе, отражена заинтересованность «Роскосмоса» в создании космических аппаратов на мощностях сборочного производства партнера. Об этом сообщает пресс-служба газового холдинга.

На данный момент «Газпром» осуществляет строительство сборочного производства космических аппаратов (СПКА) в Московской области. Отмечается, что стороны соглашения обсуждают также вопрос вхождения госкорпорации «Роскосмос» в уставный капитал компании-оператора проекта — «Газпром СПКА».

«На мощностях СПКА для нужд "Газпрома" и других заказчиков будет организован выпуск космических аппаратов гражданского назначения. Это, в частности, спутники связи "Ямал" и оптические спутники для системы дистанционного зондирования Земли "СМОТР". Кроме того, возможны сборка и испытания серийных малых космических аппаратов в рамках перспективной программы "Сфера", которую реализует госкорпорация "Роскосмос"», — говорится в сообщении.

Также «Роскосмос» готов использовать данные дистанционного зондирования Земли со спутника «СМОТР-В». По данным компании, он планируется к запуску в 2024 году. Аппарат, в том числе, будет оснащен оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов. «Газпром» предоставит партнеру до 30% производительности этого космического аппарата.

Стороны также рассматривают возможность использования сети приемных станций зондирования Земли. Они входят в Единую информационную систему, созданную «Роскосмосом». Партнеры прорабатывают вопросы их применения для получения данных с космических аппаратов «Газпрома».

СПКА — первое в истории современной России предприятие полного цикла по сборке и испытанию космических аппаратов. Строительство начато в ноябре 2019 года.

«Ямал» — устройство спутниковой связи и вещания, обеспечивающее организацию спутниковых каналов связи и широкополосный доступ к информации. По собственным данным разработчика, в настоящее время насчитывается 5 таких аппаратов. Их возможности активно используются телекомпаниями, провайдерами связи и иными организациями.

«СМОТР» — космическая система дистанционного зондирования Земли, предназначенная для мониторинга производственных объектов группы «Газпром».

В ноябре 2019 года между «Газпром космические системы» и госкорпорацией «Роскосмос» было подписано соглашение об основных принципах участия в проекте СПКА. Оно отражает намерение «Роскосмоса» войти в уставный капитал компании «Газпром СПКА».

Фото: Dima Zel / Shutterstock