Брокер «Газпромбанка» разрешит хранить валюту на счетах без комиссии

Брокер «Газпромбанка» отменит комиссию за хранение на брокерских счетах евро и долларов, говорится на сайте кредитной организации. Изменения вступят в силу 19 октября.
«Газпромбанк» ввел плату за SWIFT-переводы и хранение валюты на счетах 20 июля. Размер комиссии составил 3%.
«Информируем Вас, что с 19.10.2022 вступают в силу изменения в Сборник тарифов Банка ГПБ (АО) по брокерским операциям. С указанной даты для клиентов — физических лиц отменяется плата за хранение на брокерских счетах иностранной валюты в долларах США и евро», — сказано в сообщении.
Также указывается, что ставка за хранение на счетах швейцарских франков не изменится, сегодня она составляет 0,017% в день, но не менее 1 швейцарского франка.
Ранее, 1 июля, тариф на хранение долларов и евро на брокерских счетах ввел «Тинькофф».
Фото на обложке: Unsplash
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