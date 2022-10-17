Брокер «Газпромбанка» разрешит хранить валюту на счетах без комиссии

Брокер «Газпромбанка» отменит комиссию за хранение на брокерских счетах евро и долларов, говорится на сайте кредитной организации. Изменения вступят в силу 19 октября.

«Газпромбанк» ввел плату за SWIFT-переводы и хранение валюты на счетах 20 июля. Размер комиссии составил 3%.

«Информируем Вас, что с 19.10.2022 вступают в силу изменения в Сборник тарифов Банка ГПБ (АО) по брокерским операциям. С указанной даты для клиентов — физических лиц отменяется плата за хранение на брокерских счетах иностранной валюты в долларах США и евро», — сказано в сообщении.

Также указывается, что ставка за хранение на счетах швейцарских франков не изменится, сегодня она составляет 0,017% в день, но не менее 1 швейцарского франка.

Ранее, 1 июля, тариф на хранение долларов и евро на брокерских счетах ввел «Тинькофф».

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