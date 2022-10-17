Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Брокер «Газпромбанка» разрешит хранить валюту на счетах без комиссии

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Брокер «Газпромбанка» отменит комиссию за хранение на брокерских счетах евро и долларов, говорится на сайте кредитной организации. Изменения вступят в силу 19 октября.

Брокер «Газпромбанка» разрешит хранить валюту на счетах без комиссии

«Газпромбанк» ввел плату за SWIFT-переводы и хранение валюты на счетах 20 июля. Размер комиссии составил 3%.

«Информируем Вас, что с 19.10.2022 вступают в силу изменения в Сборник тарифов Банка ГПБ (АО) по брокерским операциям. С указанной даты для клиентов — физических лиц отменяется плата за хранение на брокерских счетах иностранной валюты в долларах США и евро», — сказано в сообщении.

Также указывается, что ставка за хранение на счетах швейцарских франков не изменится, сегодня она составляет 0,017% в день, но не менее 1 швейцарского франка.

Ранее, 1 июля, тариф на хранение долларов и евро на брокерских счетах  ввел «Тинькофф».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Вторая попытка выхода Loft в России, на заводе Nissan в Петербурге соберут китайские авто: главное 17 октября
  2. 2 Банк HSBC в Гонконге ограничил доступ к ряду инвестиционных услуг бизнесменам из России
  3. 3 Россиянам запретили использовать криптокошельки. Что это значит?
  4. 4 Семь признаков бизнеса, которому пока рано расти: кейсы и решения
  5. 5 4 важных параметра, чтобы выбрать подходящую систему налогообложения

ВОЗМОЖНОСТИ

17 октября 2022

GreenTech Startup Booster

19 октября 2022

Всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика»

19 октября 2022

«Лучшие практики наставничества»

Все ВОЗМОЖНОСТИ