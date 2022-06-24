Сбербанк и «Тинькофф» ввели новые комиссии

«Тинькофф» и Сбербанк ввели новые комиссии. Первый – за хранение валюты на брокерских счетах, второй – за переводы денег на карты других банков с использованием приложений и веб-версий этих банков.

О введении Сбербанком новой комиссии рассказали в пресс-службе организации.

С 1 июля банк начнет брать комиссию за переводы денег на карты сторонних банков и МФО в том случае, если перевод сделан с использованием приложений или веб-версий этих организаций. Комиссия составит 1,25% на рублевых счетах (30 рублей минимум, 150 рублей максимум) и 1,25% на валютных счетах (1$ или 1 евро минимум, 3$ или 3 евро максимум).

С 1 июля «Тинькофф» начнет брать комиссию за хранение валюты на брокерских счетах, рассказал банк в telegram-канале «Тинькофф Инвестиции». Если на счету хранится более 10 тысяч евро, фунтов стерлингов или долларов США, то банк будет взимать комиссию в размере 1% в месяц, но плату будут снимать ежедневно.

24 июня стало известно, что Банк России после 31 августа снимет ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1%. За время действия ограничений банки не досчитаются десятков миллиардов рублей.

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