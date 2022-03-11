Великобритания ввела санкции против одобривших признание ДНР и ЛНР депутатов Госдумы

386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, попали под персональные санкции Великобритании. Им запретили въезд в Соединенное Королевство, ведение бизнеса, а также заморозили активы.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс наложила санкции против депутатов Государственной Думы, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской Народных республик. Об этом сообщается в пресс-релизе британского правительства.

Санкции Соединенного Королевства подразумевают запрет на въезд, ведение бизнеса, а также заморозку активов.

Новые ограничения ввели против 386. Таким образом, число депутатов нижней палаты парламента РФ, находящихся под санкциями Великобритании, достигло 400. Всего депутатами Госдумы являются 450 человек.

Общее число российских компаний, организаций и физических лиц, против которых Соединенное Королевство ввело санкции, превысило 800. Ограничения коснулись 18 «ведущих олигархов» из России, совокупное состояние которых оценивается в более чем 30 млрд фунтов стерлингов.

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