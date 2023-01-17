Сервис для онлайн-записи клиентов Gbooking разделил бизнес на российский и международный

Опрошенные RB.RU эксперты считают, что в России конкуренция в нише онлайн-записи довольно велика, а за рубежом как раз может наблюдаться недостаток подобных решений. Однако есть и сложности: местное законодательство в отношении персональных данных и обеспечение продаж.

Система онлайн-записи и управления бизнесом Gbooking в 2022 году разделила бизнес на российский и международный. В результате израильская GBooking LTD перестала владеть брендом «Джибукинг» в России и сосредоточилась на развитии бренда Med.me в Израиле и его запуске в 2023 году в Европе, США и странах MENA.

«Gbooking LTD полностью вышел из владения российским ООО "Джибукинг" — обе компании продолжат дальнейшее развитие независимо и самостоятельно, со своими продуктами и командой. Бренд Med.me перейдет к Gbooking LTD, a бренд "Джибукинг" — к одноименной российской компании», — рассказал RB.RU основатель Gbooking Александр Наследников.

О Gbooking

Gbooking был основан в январе 2011 года Александром Наследниковым. Проект предоставляет бьюти-индустрии, медицинским компаниям, автосервисам, йога-студиям и другому бизнесу возможности онлайн-записи, учета, ведения и СМС-оповещения клиентов. Тарифы составляют от 2 тыс. рублей до 4,9 тыс. рублей в месяц.

Проект прошел акселерацию «Яндекса» и получил инвестиции от компании в размере $75 тыс. в марте 2012 года. В 2013 году компания привлекла $1,3 млн от ряда инвесторов, в том числе Moscow Seed Fund, в 2015 — $425 тыс. от AltaIR Capital Игоря Рябенького, The Untitled Venture, Mindrock Capital и других.

Выручка проекта по итогам 2021 года, согласно данным системы «Контур.Фокус», составила 29,4 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом в два раза. Чистый убыток составил 1,6 млн рублей против 4 млн рублей чистой прибыли в 2020-м.

10 января из числа участников компании вышел бизнес-ангел и основатель венчурного фонда AltaIR Capital Игорь Рябенький. По словам основателя Gbooking Александра Наследникова, Рябенький является инвестором израильской GBooking LTD, помогал в инкорпорации бывшей дочерней компании ООО «Джибукинг» и временно являлся акционером в обеих. Договор предусматривал его выход из российского юрлица.

Сейчас единственным владельцем российского ООО «Джибукинг», согласно данным ЕГРЮЛ, является основатель венчурного фонда Mindrock Capital Павел с долей 9%. Остальные 90% в уставном капитале приходятся на долю самого ООО.

Развитие на международных рынках

Бренд Med.me, который сейчас представлен в том числе в России и развивает облачную платформу, которая соединяет пациентов, врачей, клиники, медицинские организации, страховые компании, фармкомпании и лидогенераторы, перейдет к изральской Gbooking LTD.

По словам Наследникова, Med.me продолжит работу в Израиле и в 2023 году запустится с клиентами в Европе, США и странах MENA в партнерстве с компанией InterSystems. Российская «Джибукинг» продолжит развитие в РФ.

Услуги онлайн-записи от российского сервиса могут быть популярны в Европе, США, странах MENA в тех же сферах, что и в России — бюьти-сфере, ресторанах и гостиницах, развлечениях и спортивных событиях, тренингах и конференциях, считает Senior Frontend Developer в Sberdevices Евгений Кравцов.

«В этих регионах может быть недостаток подобных решений, особенно в сферах услуг, которые не имеют специфических требований к локализации, и есть потребность в удобной записи. Но стоит помнить, что масштабирование на международный рынок всегда предполагает адаптацию к местным потребностям и требованиям, что может потребовать дополнительных ресурсов и затрат», — добавил Кравцов.

По словам основателя интернет-агентства Future, разработчика Никиты Шевлякова, конкуренция в данной нише очень велика: только в России, по его оценкам, подобных сервисов насчитывается более 12 с ежемесячным ценником от 200 рублей.

«Большое значение играет специфика рынка услуг в регионе: если разработчик достаточно гибок для того, чтобы быстро подстроиться под запросы своей целевой группы и соответствовать ее ожиданиям в отдельной стране, то, без сомнений, сервис будет популярен», — считает Шевляков.

По его словам, сложности при масштабировании стандартные, как и для всех IT-проектов — обеспечение продаж и нюансы законодательства.

Эксперт медицинской компании «МастерСлух» Артем Бугучарский также отмечает, что в Европе «гораздо более суровые законы в отношении персональных данных», и это может затруднить разворачивание там бизнеса. По мнению специалиста, наиболее активно компании используют сервисы онлайн-записи клиентов в медициской сфере.

Фото на обложке: Unsplash