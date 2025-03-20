В Госдуме попросили проверить обоснованность ключевой ставки ЦБ

В заключении отмечается, что сразу несколько думских фракций, включая «Единую Россию» и КПРФ, направили в комитет по контролю запросы о деятельности Банка России. «Учитывая уровень интереса фракций к данной проблематике, а также учитывая влияние высокой ставки Центрального банка на деятельность компаний, которые опираются на рыночные источники роста, комитет по контролю отмечает крайнюю востребованность оценки экономической обоснованности текущей ключевой ставки и полномасштабный аудит счетов и операций Банка России», — говорится в документе.

Какие полномочия у Счетной палаты? Российское законодательство прямо не закрепляет за СП проверки экономической обоснованности ключевой ставки ЦБ, отмечает «Интерфакс». В соответствии с законом «О Счетной палате Российской Федерации», объектами ее проверки являются идущие через ЦБ денежные потоки в части обслуживания федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Кроме того, СП вправе проверять обслуживание Центробанком госдолга, аудит регулятором своих счетов и операций, связанных с гостайной. По решению Госдумы СП может проверить финансово-хозяйственную деятельность ЦБ, его структур и учреждений.

Отчеты о работе СП и Центробанка за 2024 год запланированы в Госдуме на 20 марта и 9 апреля, соответственно, указывает «Интерфакс».

В середине февраля ЦБ во второй раз сохранил ключевую ставку на историческом максимуме в 21%, впервые установленном в октябре 2024 года. В ЦБ объяснили, что «инфляционное давление остается высоким», а возвращения инфляции к целевым 4% займет больше времени, чем предполагалось. Следующей заседание совета директоров Банка россии состоится 21 марта.

Опрошенные Русбейс эксперты считают, что ЦБ на заседании в пятницу в третий раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 21%. По мнению кандидата экономических наук, преподавателя «Института международных экономических связей» Сергея Суетина, для изменения ключевой ставки нет предпосылок, поскольку она слишком высока, а экономика адаптировалась к ее текущему уровню.

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