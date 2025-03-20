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В Госдуме попросили проверить обоснованность ключевой ставки ЦБ

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Комитет Госдумы по контролю попросил Счетную палату (СП) проверить обоснованность сохранения высокой ключевой ставки, следует из заключения думского комитета к отчету о работе СП за 2024 год, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.
В Госдуме попросили проверить обоснованность ключевой ставки ЦБ
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В заключении отмечается, что сразу несколько думских фракций, включая «Единую Россию» и КПРФ, направили в комитет по контролю запросы о деятельности Банка России. «Учитывая уровень интереса фракций к данной проблематике, а также учитывая влияние высокой ставки Центрального банка на деятельность компаний, которые опираются на рыночные источники роста, комитет по контролю отмечает крайнюю востребованность оценки экономической обоснованности текущей ключевой ставки и полномасштабный аудит счетов и операций Банка России», — говорится в документе.

Какие полномочия у Счетной палаты? Российское законодательство прямо не закрепляет за СП проверки экономической обоснованности ключевой ставки ЦБ, отмечает «Интерфакс». В соответствии с законом «О Счетной палате Российской Федерации», объектами ее проверки являются идущие через ЦБ денежные потоки в части обслуживания федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Кроме того, СП вправе проверять обслуживание Центробанком госдолга, аудит регулятором своих счетов и операций, связанных с гостайной. По решению Госдумы СП может проверить финансово-хозяйственную деятельность ЦБ, его структур и учреждений.

Отчеты о работе СП и Центробанка за 2024 год запланированы в Госдуме на 20 марта и 9 апреля, соответственно, указывает «Интерфакс».

  • В середине февраля ЦБ во второй раз сохранил ключевую ставку на историческом максимуме в 21%, впервые установленном в октябре 2024 года. В ЦБ объяснили, что «инфляционное давление остается высоким», а возвращения инфляции к целевым 4% займет больше времени, чем предполагалось. Следующей заседание совета директоров Банка россии состоится 21 марта.
  • Опрошенные Русбейс эксперты считают, что ЦБ на заседании в пятницу в третий раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 21%. По мнению кандидата экономических наук, преподавателя «Института международных экономических связей» Сергея Суетина, для изменения ключевой ставки нет предпосылок, поскольку она слишком высока, а экономика адаптировалась к ее текущему уровню.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock / FOTODOM

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